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Тренер "Баварии" уволен за расистские словечки во время обсуждения игроков

18 августа, 19:36

Елена Павлова Елена Павлова

Стороны досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию

Мюнхенская"Бавария", которая в 1/4 финала Лиги чемпионов разгромила "Барселону" (8:2) и сейчас готовится к полуфиналу с "Лионом", рассталась с одним из своих тренеров из-за обвинений специалиста в расизме – сообщает Spiegel. Под удар попал наставник из академии немецкого клуба.

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Имя специалиста не разглашается. Однако стороны досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию, так как тренер использовал расистские выражения в разговорах об игроках. Опальный наставник работал коучем в молодежном секторе с 2003 года, а в 2016 году был назначен спортивным директором команд от U-9 до U-15. На сайте "Баварии" есть информация, что эту должность с 2016 года занимает Питер Веннингер.

Стадион "Баварии" Альянц Арена

Стадион "Баварии" Альянц Арена / Фото: Reuters

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Напомним, что в нынешнем сезоне "Бавария" стала чемпионом Германии, опередив ближайшего преследователя – "Боруссию" из Дортмунда – на 13 очков. В финале Кубка Германии мюнхенский клуб победил леверкузенский "Байер" (4:2). Теперь за выход в финал Лиги чемпионов немецкий клуб поспорит с французским "Лионом" 19 августа в Лиссабоне.

Смотрите, как "Бавария" громила "Барселону"

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тренер расизм чемпионат Германии Бавария
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