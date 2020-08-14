Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Бавария"

"Бавария" и "Барселона" выдали феерический матч в 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды не стали долго запрягать и уже к седьмой минуте обменялись голами. У немцев счет открыл Томас Мюллер, а затем автоголом отличился его партнер Давид Алаба. Онлайн матча "Барселона" – "Бавария" есть на нашем сайте.

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Казалось, нас ждет матч на встречных курсах, но в дальнейшем мюнхенцы просто смяли своего соперника, заставив вспомнить невероятный матч сборной Германии на ЧМ-2014 против Бразилии. Еще до перерыва Томас Мюллер оформил дубль, что позволило ему превзойти рекорд Андрея Шевченко в матчах против "Барселоны". Также гол на свой счет записал Серж Гнабри.

Обзор 1-го тайма матча "Барселона" – "Бавария":

После перерыва "Барселона" одни гол отквитала усилиями Луиса Суареса, подарив надежду своим болельщикам, но спустя всего шесть минут Йозуа Киммих восстановил превосходство "Баварии" в три мяча.

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Гол Луиса Суареса:

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Гол Йозуа Киммих:

Напомним. что сегодня "Барселона" выставила самый возрастной состав в истории Лиги чемпионов. Средний возраст игроков каталонского клуба составляет почти 30 лет.

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