Тренер "Базеля" готовится играть 120 минут и пробивать пенальти в схватке с "Шахтером" в Лиге Европы

Сегодня, 11 августа, в четвертьфинале Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет со швейцарским "Базелем" в Гельзенкирхене. Из-за пандемии коронавируса встреча пройдет без зрителей, а стадия 1/4 состоит лишь из одного матча. "Шахтер" – "Базель" онлайн пройдет на нашем сайте с яркими фото из Германии и видеоповторами голов и важных моментов встречи. А накануне свое мнение о матче высказал тренер швейцарцев Марсель Коллер.

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"Ситуация действительно необычная. Мы прочувствовали это, когда играли с "Айнтрахтом". Но несмотря на пустые трибуны, у нас мотивация на высочайшем уровне. В игре с "Шахтером" мы сделаем все возможное, чтобы победить и пройти в следующий раунд. Скоро все решится: выйдем мы в полуфинал или поедем домой. "Шахтер" – очень квалифицированная команда с большим количеством быстрых, техничных футболистов группы атаки. Также есть опытные и достаточно молодые исполнители. Не хочу выделять кого-то одного. Для нас важно быть готовыми. Будем бороться и делать все, чтобы показать наши сильные стороны. Постараемся вскрыть оборону "Шахтера" и забить голы", – подает слова Коллера официальный сайт "горняков".

Марсель Коллер во время тренировки "Базеля" / Фото: Reuters

"Можно ли сказать, что "Шахтер" будет нашим самым сложным соперником в этом сезоне Лиги Европы? Я считаю, что на групповом этапе мы уже встречались с сильными соперниками. "Шахтер" – крепкая, мастеровитая команда. Они давно выступают на стабильно высоком уровне. Поэтому мы пытались подготовиться как можно лучше. Посмотрим, что нас ждет. Будем играть 90 минут, 120 или пробивать послематчевые пенальти. "Шахтер" – сильный оппонент, но и у нас есть отличные качества, за счет которых можем пройти "горняков".

Ранее игрок "Базеля" оценил чемпиона Украины, который в 1/8 финала Лиги Европы прошел немецкий "Вольфсбург". По мнению Таулана Джаки, "Шахтер" – фаворит на победу в Лиге Европы.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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