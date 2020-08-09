"Шахтер" – фаворит на победу в Лиге Европы": игрок "Базеля" оценил чемпиона Украины

Полузащитник швейцарского "Базеля" Таулан Джака поделился своими ожиданиями от матча против донецкого "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы. Встреча состоится уже во вторник, 11 августа, в Гельзенкирхене. Ранее мы сообщали, что самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель".

"Мы можем гордиться собой, ведь доказали, что способны не отставать на международном уровне. Мы пропустили всего четыре мяча и забили 20 голов в 10 матчах. Нам не нужно никого боятся, мы можем победить любого соперника. Если мы продолжим так играть, то никакой команде не будет легко против нас. А в одной игре может случиться все, что угодно. У "Шахтера" сильная защита, и они очень компактные. В атаке четверо или пятеро бразильцев. Они быстрые и очень техничные. Это команда уровня Лиги чемпионов, и она непростая. Считаю, что "Шахтер" – фаворит на победу в Лиге Европы", – сказал Джака в интервью Вlick.

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Таулан Джака в игре против "Айнтрахта" / Фото: Reuters

Ранее "Шахтер" и "Базель" встречались между собой четыре раза. В 1996 году команды пересекались в уже несуществующем Кубке Интертото и разошлись миром 2:2. В следующий раз они встречались на групповом этапе Лиги чемпионов-2008/09, тогда горняки дважды обыграли соперника (2:1 и 5:0). А в 2009 году "Шахтер" и "Базель" сошлись на международном турнире Кубок часов и тогда украинский клуб снова оказался сильнее – 3:0.

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Ранее мы писали, что "Шахтер" покорил особый голевой рубеж в сезоне 2019/2020. Донецкая команда продолжает выступления в Лиге Европы и может пополнить свой баланс.

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