Тренер "Бордо" подрался с директором клуба из-за разногласий в трансферной политике

Пауло Соуза - эмоциональный тренер

Реклама

Очень эмоционально решили выяснить свои отношения главный тренер "Бордо" Пауло Соуза и спортивный директор французского клуба Эдуардо Масия. После неудачного матча национального чемпионата, в котором "Бордо" уступил дома середнякам из "Лиона" со счетом 1:2, мужчины провели беседу на повышенных тонах. Узнайте все результаты 20-го тура чемпионата Франции.

Вероятно, масла в огонь подлило то, что "Бордо" выиграл первый тайм 1:0, но после перерыва дважды пропускал мячи. По причине этого поражения и произошла ссора, сообщает ресурс Girondinfos, который следит за новостями вокруг "жирондинцев". Слово за слово, оппоненты дошли до проблем в трансферной политике. 49-летнего португальского наставника не устраивало, что клуб увлекается продажей ключевых футболистов. В итоге Соуза и Масия подрались. Информации о том, что кто-то обращался к врачам, не поступило.

"Бордо" в чемпионате Франции после 20 матчей занимает лишь 13-е место, набрав 26 очков.

Читайте, как форварда "ПСЖ" Мбаппе назвали самым дорогим футболистом мира. Роналду нет даже в топ-10!

Смотрите, как "Бордо" встречался в Лиге Европы с "Мариуполем"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама