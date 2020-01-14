Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,62

Тренер "Бордо" подрался с директором клуба из-за разногласий в трансферной политике

14 января, 11:45

Португальскому наставнику не нравится желание руководства продавать игроков

Пауло Соуза - эмоциональный тренер

Пауло Соуза - эмоциональный тренер

Реклама

Очень эмоционально решили выяснить свои отношения главный тренер "Бордо" Пауло Соуза и спортивный директор французского клуба Эдуардо Масия. После неудачного матча национального чемпионата, в котором "Бордо" уступил дома середнякам из "Лиона" со счетом 1:2, мужчины провели беседу на повышенных тонах. Узнайте все результаты 20-го тура чемпионата Франции.

Вероятно, масла в огонь подлило то, что "Бордо" выиграл первый тайм 1:0, но после перерыва дважды пропускал мячи. По причине этого поражения и произошла ссора, сообщает ресурс Girondinfos, который следит за новостями вокруг "жирондинцев". Слово за слово, оппоненты дошли до проблем в трансферной политике. 49-летнего португальского наставника не устраивало, что клуб увлекается продажей ключевых футболистов. В итоге Соуза и Масия подрались. Информации о том, что кто-то обращался к врачам, не поступило.

"Бордо" в чемпионате Франции после 20 матчей занимает лишь 13-е место, набрав 26 очков.

Читайте, как форварда "ПСЖ" Мбаппе назвали самым дорогим футболистом мира. Роналду нет даже в топ-10!

Смотрите, как "Бордо" встречался в Лиге Европы с "Мариуполем"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

драка футбол чемпионат Франции Бордо конфликт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча чемпионата АнглииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...