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Тренер "Черноморца": "ЦСКА – техническая и агрессивная команда, которая серьезно работает на поле"

Сегодня, 18:40

Ангел Червенков – о матче Лиги Европы

Ангел Червенков

Ангел Червенков / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Главный тренер одесского "Черноморца" Ангел Червенков прокомментировал предстоящий поединок квалификации Лиги Европы софийского ЦСКА против луганской "Зари".

Онлайн матча ЦСКА – "Заря" в Лиге Европы

"ЦСКА – это лучшая команда Болгарии. Они дважды участвовали в полуфинале Лиги чемпионов. Они показывают достойные международные результаты, там играли такие футболисты как Стоичков, Пенев, Константинов. Это серьезная школа. Не каждый человек достоин работать и играть в ЦСКА.

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ЦСКА меняется. В последнее время там были тренерские замены. После начала работы молодого специалиста результаты ухудшились. Конечно, клуб поменял тренера на опытного Любко Петровича. Он очень серьезный человек, который понимает отлично тактику, выбирает правильные решения. Он поменял схему игры команды в тактическом плане и получилось лучше. Шаг вперед они сделали серьезный. Они строятся как новая команда, там осталось только двое болгар. Это не нравится болельщикам клуба, но это их политика. Футбол – это бизнес. Я ожидаю интересную игру. ЦСКА – техническая и агрессивная команда, которая серьезно работает на поле. Для них самое главное – хорошая игра и результат", – отметил Червенков.

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В случае выхода в плей-офф раунд Лиги Европы Заря встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания). Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

"Заря" стартовала в чемпионате Украины с победы над "Ворсклой":

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Лига Европы Заря Луганск Ангел Червенков ЦСКА София

Источник: Канал Футбол

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