Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Тренер "Динамо": "Опытные футболисты допускали невынужденные ошибки" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A5%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A5%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 2019-08-07T09:32:00+03:00 Футбол Александр Хацкевич – о матче с "Брюгге"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал поединок с "Брюгге" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Наставник остался доволен вторым таймом, и надеется на положительный результат в Киеве.

Видео голов и обзор матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов

"Матч начали хорошо. Контролировали игру первые 15 минут. Беседин создал момент, но не завершил его. Однако потом опытные футболисты допускали невынужденные ошибки в центральной зоне при выходе из обороны в атаку. Начали торопиться, перехватывали мяч и сразу его теряли.

Второй тайм получился без центра поля. Было много моментов – атака была то на одни ворота, то на другие. В конце у нас было два прекрасных момента, когда мы выбегали в контратаки. Однако не было последнего паса и завершающего удара. Второй тайм вселяет оптимизм перед ответной игрой в Киеве", – отметил Александр Хацкевич.

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Ответный матч между "Динамо" и "Брюгге" состоится 13 августа.

Также добавим, что поединок прокомментировал хавбек киевлян Александр Караваев. Игрок взял всю вину на себя за поставленный арбитром пенальти.

Кстати, накануне этой встречи киевляне во Львове обыграли "Львов", забив сопернику три гола - дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены.

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