Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Тренер "Динамо": "В первые 15 минут второго тайма мы уже должны были закрывать эту игру" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A5%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A5%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 2019-07-31T23:17:20+03:00 Футбол Александр Хацкевич - о матче с "Карпатами"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал поединок чемпионата Украины с "Карпатами". Напомним, что киевляне в первом туре украинской Премьер-лиги обыграли клуб из Львова со счетом 2:0.

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"Поздравляю всех с началом чемпионата, а нашу команду с победой и тремя очками. Начало хорошее. Да, мы владели преимуществом и имели два хороших момента – первый у Гармаша и второй после ошибки голкипера после стандарта, когда Беседин не замкнул. Возможно, сам гол был нелогичным – прострел, рикошет. Но мы реализовали стандартное положение. В первые 15 минут второго тайма мы уже должны были закрывать эту игру. Подумали, что будет легко, но мы играли через несколько дней после матча за Суперкубок, где отдали немало эмоций

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В целом мне понравилась игра против "Карпат", потому что мяч почти не задерживался в центре поля – были атаки как в нашем исполнении, так и в исполнении соперника. К тому же, в матчах первых туров главное - результат".

Напомним, что 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря" возобновился чемпионат Украины по футболу. Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.

Добавим, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":

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