Тренер "Эспаньола": "Нам пришлось много страдать, чтобы выиграть"

Давид Гальего / Фото: Espanyol

Главный тренер "Эспаньола" Давид Гальего прокомментировал первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы с "Зарей". Наставник отметил, что это был сложный матч для его команды.

Напомним, что 22 августа испанский "Эспаньол" и луганская "Заря" встречались в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Матч состоялся на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в Барселоне. Мы проводили онлайн трансляцию матча "Эспаньол" – "Заря".

"Горжусь работой своей команды. Чтобы добыть эту победу, нам пришлось много страдать. Было нелегко: в начале мы не реализовали свой момент, травма Андера Итурраспе, а потом гол "Зари". Второй тайм начали с изменений на поле. Я должен отдать должное команде [за то, что переломили ход матча]. Во второй половине мы двигались меньше, а мяч катился быстрее – мы смогли этим воспользоваться", – Гальего официальный сайт клуба.

В этом поединке тренер луганчан Виктор Скрипник не мог рассчитывать на опытного защитника Виталия Вернидуба, который травмирован, а также на нападающего Назария Русина – форвард "Зари" заработал удаление в предыдущем матче против ЦСКА за то, что снял футболку во время празднования гола.

У "Зари" имеется успешный опыт еврокубковых матчей в Испании. Два года назад в групповом раунде Лиги Европы луганчане, возглавляемые тогда Юрием Вернидубом, обыграли в Бильбао тамошний "Атлетик" со счетом 1:0.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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