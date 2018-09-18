Тренер "Хоффенхайма": "Шахтер" очень силен в тактическом плане"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн дал пресс-конференцию перед завтрашним поединком с донецким "Шахтером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать".

О сопернике и тактической дуэли: "Шахтер" очень силен в тактическом плане, а игра команды отличается большой вариативностью. Соперник использовал разные схемы в предыдущих сезонах: с тремя или четырьмя защитниками, даже 2-5-1-1. Но какую схему планируем использовать мы, я сегодня, конечно, не скажу. Какой футбол мы будем демонстрировать, построим игру от обороны или станем больше атаковать – все это вы увидите завтра".

О кадровой ситуации: "Когда до восьми футболистов имеют те или иные травмы, сложно с этим справляться, но мы продолжаем тренировки и к каждому предъявляем определенные требования. Впереди у нас серьезнейший матч, и я прошу игроков выкладываться независимо от того, травмированы они или нет. Если называть имена, то Эрмин Бичакчич не выйдет на поле, сейчас решаем вопрос об участии в тренировках и поединках Джошуа Бренета, Кевин Акпогума и Керем Демирбай находятся в хорошей форме. Что касается Флориана Гриллича, то здесь дело несколько в другом".

О готовности к Лиге чемпионов: "Сложно уступить в одной или двух встречах, а через три дня в совершенно другой обстановке выступать в Лиге чемпионов, но мы должны к этому привыкнуть и научиться так рассчитывать свои силы, чтобы демонстрировать высококлассный футбол независимо от предыдущих результатов. Это на самом деле длительный процесс, а мы всего второй год играем на таком уровне. Необходимо набраться опыта и научиться распределять силы оптимальным образом".

О своем дебюте в ЛЧ: "Даже не знаю, кого благодарить за такую ситуацию: команда без тренера не может достичь такого результата, но и тренер без команды не может добиться этого. Я благодарю своих игроков за то, что в 31 год я принимаю участие в Лиге чемпионов. Исторический ли момент для меня? Все зависит от завтрашнего матча. У успеха много составляющих: цели, которые мы перед собой ставим, усилия, которые прилагаем, немного таланта и подходящее окружение, которое помогает сконцентрироваться на футболе и добиваться такого результата".

Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде. Матч "Шахтер" – "Хоффенхайм" состоится 19 сентября на стадионе "Металлист".