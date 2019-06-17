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Тренер киевского "Динамо" возглавил казанский "Рубин"

17 июня, 15:53

Неожиданный тренерский трансфер между вице-чемпионами Украины и крушителями "Барселоны"

Дуэт Александра Хацкевича и Эдуардо Докампо распался
Дуэт Александра Хацкевича и Эдуардо Докампо распался.

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича испанец Эдуардо Докампо перешел в казанский "Рубин". Об этом сообщают российские медиа. 45-летний уроженец Бильбао уже присоединился к тренерскому штабу Романа Шаронова в казанском клубе, в свое время обыгрывавшем "Барселону" на ее поле. Что интересно, Эдуардо Докампо формально займет должность главного тренера "Рубина", поскольку у Романа Шаронова нет необходимой для работы в чемпионате России лицензии PRO.

Отметим, что ранее испанец уже работал в академии клуба из Казани. А к тренерскому штабу Александра Хацкевича в киевском "Динамо" Докампо присоединился летом 2018 года. Ранее испанец работал с Хацкевичем в сборной Беларуси. То есть многие годы Докампо был правой рукой Хацкевича. При этом, что занятно, изначально в коучи "Рубина" российские СМИ активно сватали самого белоруса. Однако он остался в Киеве, продлив контракт с "Динамо" на два года.

Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея. Поединок, который откроет украинский сезон-2019/2020, состоится 28 июля в Одессе.

Также мы писали, что на месте Хацкевича в "Динамо" мог быть турок: раскрылись тайные переговоры Суркиса. Победитель юношеского чемпионата Европы Абдулла Авджи предпочел киевлянам стамбульский "Бешикташ".

Как "Динамо" добывало победу в последнем матче минувшего сезона

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Сегодня|Спорт

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