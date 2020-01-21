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Фиаско Малиновского: после выхода украинца "Аталанта" проиграла дома худшему клубу Италии

21 января, 07:06

Видео голов и лучших моментов матча в Бергамо, который завершился сенсационным поражением хозяев

Малиновский в игре "Аталанта" - СПАЛ (1:2)

Малиновский в игре "Аталанта" - СПАЛ (1:2) / Фото: Getty Images

В заключительном матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу грянула сенсация. "Аталанта" украинца Руслана Малиновского, которая перед этим туром шла на четвертом месте, дома проиграла худшей, на момент стартового свистка, команде Серии А – СПАЛ – со счетом 1:2.

Обзор матча "Аталанта" – СПАЛ – 1:2

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После первого тайма "Аталанта" вела в счете 1:0 благодаря голу Иличича. Однако во второй половине бергамаски проспали рывок от СПАЛ. На 54-й минуте форвард гостей Петанья сравнял счет.

На 59-й минуте на замену у хозяев вышел Руслан Малиновский – с целью помочь "Аталанте" выиграть матч. Однако сразу после его появления на поле, атака гостей через центральную зону, за которую был ответственен и Малиновский, увенчалась голом – дальним ударом сенсационную победу СПАЛ принес Валоти.

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Благодаря этой неожиданной победе СПАЛ поднялся с последнего, 20-го, места на 18-е. "Аталанта" же опустилась с четвертой строчки турнирной таблицы чемпионата Италии на пятую, пропустив вперед "Рому" экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки.

Аталанта – СПАЛ – 1:2
Голы: Иличич, 16 – Петанья, 54, Валоти, 60
Аталанта: Спортьелло – Толои, Кальдара (Муриэль, 66), Паломино – Фрелер (Джимсити, 46), Де Роон, Пашалич, Госенс – Гомес (Малиновский, 59) – Сапата, Иличич
СПАЛ: Бериша – Сионек, Викари, Игор – Стрефецца, Валоти (Вальдифиори, 78), Миссироли, Дабо, Реца (Томович, 85) – Ди Франческо (Флоккари, 72), Петанья
Предупреждения: Де Роон, Паломино – Валоти, Викари, Ди Франческо

Турнирная таблица чемпионата Италии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЮВЕНТУС20163139-1951
2ИНТЕР20145141-1747
3ЛАЦИО19143246-1845
4РОМА20115437-2238
5АТАЛАНТА20105550-2835
6КАЛЬЯРИ2086635-3130
7ПАРМА2084827-2728
8МИЛАН2084821-2628
9ТОРИНО2083926-2827
10ВЕРОНА1975722-2226
11НАПОЛИ2066828-2824
12БОЛОНЬЯ2066829-3224
13ФИОРЕНТИНА2066825-2924
14УДИНЕЗЕ20731019-3124
15САССУОЛО20641032-3522
16САМПДОРИЯ20541120-3319
17ЛЕЧЧЕ20371023-3916
18СПАЛ20431314-3015
19БРЕШИА20431319-3815
20ДЖЕНОА20351221-4114

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чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский СПАЛ

Источник: Сегодня|Спорт

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