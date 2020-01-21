Фиаско Малиновского: после выхода украинца "Аталанта" проиграла дома худшему клубу Италии

Видео голов и лучших моментов матча в Бергамо, который завершился сенсационным поражением хозяев

Малиновский в игре "Аталанта" - СПАЛ (1:2) / Фото: Getty Images

В заключительном матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу грянула сенсация. "Аталанта" украинца Руслана Малиновского, которая перед этим туром шла на четвертом месте, дома проиграла худшей, на момент стартового свистка, команде Серии А – СПАЛ – со счетом 1:2.

Обзор матча "Аталанта" – СПАЛ – 1:2

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После первого тайма "Аталанта" вела в счете 1:0 благодаря голу Иличича. Однако во второй половине бергамаски проспали рывок от СПАЛ. На 54-й минуте форвард гостей Петанья сравнял счет.

На 59-й минуте на замену у хозяев вышел Руслан Малиновский – с целью помочь "Аталанте" выиграть матч. Однако сразу после его появления на поле, атака гостей через центральную зону, за которую был ответственен и Малиновский, увенчалась голом – дальним ударом сенсационную победу СПАЛ принес Валоти.

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Благодаря этой неожиданной победе СПАЛ поднялся с последнего, 20-го, места на 18-е. "Аталанта" же опустилась с четвертой строчки турнирной таблицы чемпионата Италии на пятую, пропустив вперед "Рому" экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки.

Аталанта – СПАЛ – 1:2

Голы: Иличич, 16 – Петанья, 54, Валоти, 60

Аталанта: Спортьелло – Толои, Кальдара (Муриэль, 66), Паломино – Фрелер (Джимсити, 46), Де Роон, Пашалич, Госенс – Гомес (Малиновский, 59) – Сапата, Иличич

СПАЛ: Бериша – Сионек, Викари, Игор – Стрефецца, Валоти (Вальдифиори, 78), Миссироли, Дабо, Реца (Томович, 85) – Ди Франческо (Флоккари, 72), Петанья

Предупреждения: Де Роон, Паломино – Валоти, Викари, Ди Франческо

Турнирная таблица чемпионата Италии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 20 16 3 1 39-19 51 2 ИНТЕР 20 14 5 1 41-17 47 3 ЛАЦИО 19 14 3 2 46-18 45 4 РОМА 20 11 5 4 37-22 38 5 АТАЛАНТА 20 10 5 5 50-28 35 6 КАЛЬЯРИ 20 8 6 6 35-31 30 7 ПАРМА 20 8 4 8 27-27 28 8 МИЛАН 20 8 4 8 21-26 28 9 ТОРИНО 20 8 3 9 26-28 27 10 ВЕРОНА 19 7 5 7 22-22 26 11 НАПОЛИ 20 6 6 8 28-28 24 12 БОЛОНЬЯ 20 6 6 8 29-32 24 13 ФИОРЕНТИНА 20 6 6 8 25-29 24 14 УДИНЕЗЕ 20 7 3 10 19-31 24 15 САССУОЛО 20 6 4 10 32-35 22 16 САМПДОРИЯ 20 5 4 11 20-33 19 17 ЛЕЧЧЕ 20 3 7 10 23-39 16 18 СПАЛ 20 4 3 13 14-30 15 19 БРЕШИА 20 4 3 13 19-38 15 20 ДЖЕНОА 20 3 5 12 21-41 14

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