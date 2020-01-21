Фиаско Малиновского: после выхода украинца "Аталанта" проиграла дома худшему клубу Италии

В заключительном матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу грянула сенсация. "Аталанта" украинца Руслана Малиновского, которая перед этим туром шла на четвертом месте, дома проиграла худшей, на момент стартового свистка, команде Серии А – СПАЛ – со счетом 1:2.
Обзор матча "Аталанта" – СПАЛ – 1:2
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После первого тайма "Аталанта" вела в счете 1:0 благодаря голу Иличича. Однако во второй половине бергамаски проспали рывок от СПАЛ. На 54-й минуте форвард гостей Петанья сравнял счет.
На 59-й минуте на замену у хозяев вышел Руслан Малиновский – с целью помочь "Аталанте" выиграть матч. Однако сразу после его появления на поле, атака гостей через центральную зону, за которую был ответственен и Малиновский, увенчалась голом – дальним ударом сенсационную победу СПАЛ принес Валоти.
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Благодаря этой неожиданной победе СПАЛ поднялся с последнего, 20-го, места на 18-е. "Аталанта" же опустилась с четвертой строчки турнирной таблицы чемпионата Италии на пятую, пропустив вперед "Рому" экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки.
Аталанта – СПАЛ – 1:2
Голы: Иличич, 16 – Петанья, 54, Валоти, 60
Аталанта: Спортьелло – Толои, Кальдара (Муриэль, 66), Паломино – Фрелер (Джимсити, 46), Де Роон, Пашалич, Госенс – Гомес (Малиновский, 59) – Сапата, Иличич
СПАЛ: Бериша – Сионек, Викари, Игор – Стрефецца, Валоти (Вальдифиори, 78), Миссироли, Дабо, Реца (Томович, 85) – Ди Франческо (Флоккари, 72), Петанья
Предупреждения: Де Роон, Паломино – Валоти, Викари, Ди Франческо
Турнирная таблица чемпионата Италии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|20
|16
|3
|1
|39-19
|51
|2
|ИНТЕР
|20
|14
|5
|1
|41-17
|47
|3
|ЛАЦИО
|19
|14
|3
|2
|46-18
|45
|4
|РОМА
|20
|11
|5
|4
|37-22
|38
|5
|АТАЛАНТА
|20
|10
|5
|5
|50-28
|35
|6
|КАЛЬЯРИ
|20
|8
|6
|6
|35-31
|30
|7
|ПАРМА
|20
|8
|4
|8
|27-27
|28
|8
|МИЛАН
|20
|8
|4
|8
|21-26
|28
|9
|ТОРИНО
|20
|8
|3
|9
|26-28
|27
|10
|ВЕРОНА
|19
|7
|5
|7
|22-22
|26
|11
|НАПОЛИ
|20
|6
|6
|8
|28-28
|24
|12
|БОЛОНЬЯ
|20
|6
|6
|8
|29-32
|24
|13
|ФИОРЕНТИНА
|20
|6
|6
|8
|25-29
|24
|14
|УДИНЕЗЕ
|20
|7
|3
|10
|19-31
|24
|15
|САССУОЛО
|20
|6
|4
|10
|32-35
|22
|16
|САМПДОРИЯ
|20
|5
|4
|11
|20-33
|19
|17
|ЛЕЧЧЕ
|20
|3
|7
|10
|23-39
|16
|18
|СПАЛ
|20
|4
|3
|13
|14-30
|15
|19
|БРЕШИА
|20
|4
|3
|13
|19-38
|15
|20
|ДЖЕНОА
|20
|3
|5
|12
|21-41
|14
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