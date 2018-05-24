Тренер "Ливерпуля" назвал выступление команды сумасшедшим приключением

Результативность "Ливерпуля" в плей-офф Лиги чемпионов является каким-то сумасшествием, заявил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп накануне битвы за трофей.

На стадии плей-офф английский клуб в одном из матчей отправил 5 мячей в ворота португальского "Порту" (игры завершились со счетом 5:0 и 0:0), забил трижды "Манчестер Сити" (3:0 и 2:1), а в полуфинале прошел "Рому" – 5:2 и 2:4.

"Мы столько забили – с ума сойти. Два раза по семь голов, еще два раза по пять. Сумасшествие какое-то. Мы ведь не "Барселона", не "Реал", не "Бавария". Не кто-то там еще. Мы – "Ливерпуль", который находится на пути к тому, чтобы стать действительно хорошей командой. Поэтому так круто выступить на столь высоком уровне. В общем, это сумасшедшее приключение. Но мы заслужили место в финале", – заявил Клопп в интервью UEFA.com.

Напомним, что 26 мая на "Олимпийском" "Ливерпуль" сыграет против мадридского "Реала". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?