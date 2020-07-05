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Тренер "Манчестер Сити" уверен, что суд отменит наказание УЕФА за нарушение фейр-плей

5 июля, 16:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Английский клуб собирается продолжить выступление в еврокубках в ближайшие годы

Главный тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола заявил, что полностью уверен – в ближайшее время его клуб амнистируют. Напомним, 14 февраля стало известно, что УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года. После того англичане подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CАS) в Лозанне.

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И вот принятие решения близится. Оно запланировано в Швейцарии на 13 июля. Суд должен определить законность наказания от чиновников УЕФА. Испанский наставник "горожан" Пеп Гвардиола считает, что правда – на стороне клуба. Его слова приводит Sky Sports:

"Мы готовы к вердикту. У меня есть большая уверенность и доверие к суду в том, что нам позволят играть в Лиге чемпионов, потому что мы хотим быть в игре в течение этих лет. 13 июля мы будем знать решение. Надеюсь, что мы все – сотрудники, игроки и весь персонал – продолжим расти в следующие годы".

Сейчас подопечные Гвардиолы занимают второе место в чемпионате Англии. В воскресенье вечером они сыграют в гостях против "Саутгемптона" – 14-й команды АПЛ.

Читайте также: игрок "Манчестер Сити" перешел в "Баварию" и подколол бывший клуб.

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