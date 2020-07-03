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Звезда "Манчестер Сити" перешел в "Баварию" и в первом же интервью подколол бывший клуб

3 июля, 10:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Лерой Сане заявил, что перешел в "Баварию", чтобы выиграть Лигу чемпионов

"Бавария" на официальном сайте объявила о трансфере полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане. 24-летний футболист подписал пятилетний контракт до 30 июня 2025 года. Сане не будет доигрывать сезон с "Сити", где команде еще предстоит борьба в Лиге чемпионов, а присоединится к новой команде уже на следующей неделе. Ранее мы писали, что "Бавария" заплатит за Сане менее 50 миллионов евро.

"Бавария" – очень большой клуб, который ставит перед собой большие цели – эти цели подходят и мне. Я в предвкушении нового вызова и жду не дождусь начала тренировок вместе с командой. С Ханси Фликом я знаком еще со сборной U21, у нас очень хорошие отношения. Я хочу выиграть с "Баварией" как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов", – цитирует Сане официальный сайт мюнхенцев.

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Лерой Сане

Лерой Сане / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Слова Лероя о Лиге чемпионов должны зацепить "Манчестер Сити", ведь победа в еврокубке – единственная вершина, которая пока не покорилась английскому гранду. К тому же "Сити" в следующем сезоне не сможет сыграть в Лиге чемпионов из-за дисквалификации.

Кстати, "Баварии" пришлось извиняться перед "Манчестер Сити", так как в соцсетях клуба опубликовали фото Сане в форме мюнхенцев еще до официального объявления трансфера.

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Отметим, что Лерой является воспитанником "Шальке" из Гельзенкирхена. В составе первой команды он дебютировал в 2014 года, а в Бундеслиге успел провести 47 матче, в которых забил 11 мячей. В 2016 году Сане перешел в "МанСити" за 52 миллиона евро.

В чемпионате Англии он провел 90 матчей, забил 25 мячей и сделал 31 результативную передачу. Также на его счету семь мячей в Лиге чемпионов (один еще в составе "Шальке"). Несколько лет назад Сане забил в ворота своего бывшего клуба шикарный гол со штрафного и по традиции не стал его праздновать.

Смотрите, как Сане забивал "Шальке" со штрафного:

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Лига чемпионов чемпионат Германии Бавария Манчестер Сити Лерой Сане

Источники: Сегодня|Спорт , Официальный сайт ФК "Бавария"

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