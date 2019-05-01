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Тренер "Милана" закрыл футболистов на пять дней из-за опоздания на тренировку

1 мая, 20:33

Подвел партнеров по команде Бакайоко, который опоздал на час

Гаттузо строг к футболистам
Гаттузо строг к футболистам. Фото: AFP

Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо закроет футболистов на клубной базе на пять дней. Гаттузо принял такое решение после того, как полузащитник "Милана" Тьемуэ Бакайоко 1 мая опоздал на тренировку на час. Начиная с четверга игрокам будет запрещено покидать базу до игры с "Болоньей" 6 мая. По информации источника, переубедить тренера игрокам не удалось, а провинившегося Бакайоко ждет серьезный штраф.

На данный момент "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 56 очками после 34 туров, отставая от "Аталанты", идущей четвертой, на три балла. Первые четыре команды по итогам сезона получат право сыграть в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что сегодня в Лиге чемпионов будет сыгран полуфинальный матч. "Барселона" на своем поле примет прошлогоднего финалиста. Онлайн трансляция поединка "Барселона" – "Ливерпуль" идет на нашем сайте.

Напомним, вчера прошел другой полуфинал Лиги чемпионов. В Лондоне "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" – 1:0: видеообзор матча.

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Тег тренер, Милан Италия, футболисты, Дженнаро Гаттузо

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Источник:

Газета.Ru

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