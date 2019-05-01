Тренер "Милана" закрыл футболистов на пять дней из-за опоздания на тренировку
Подвел партнеров по команде Бакайоко, который опоздал на час
Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо закроет футболистов на клубной базе на пять дней. Гаттузо принял такое решение после того, как полузащитник "Милана" Тьемуэ Бакайоко 1 мая опоздал на тренировку на час. Начиная с четверга игрокам будет запрещено покидать базу до игры с "Болоньей" 6 мая. По информации источника, переубедить тренера игрокам не удалось, а провинившегося Бакайоко ждет серьезный штраф.
На данный момент "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 56 очками после 34 туров, отставая от "Аталанты", идущей четвертой, на три балла. Первые четыре команды по итогам сезона получат право сыграть в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов.
Напомним, что сегодня в Лиге чемпионов будет сыгран полуфинальный матч. "Барселона" на своем поле примет прошлогоднего финалиста. Онлайн трансляция поединка "Барселона" – "Ливерпуль" идет на нашем сайте.
Напомним, вчера прошел другой полуфинал Лиги чемпионов. В Лондоне "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" – 1:0: видеообзор матча.
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