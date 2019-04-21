Тренер не дал Коноплянке стать соучастником позорной серии "Шальке"

Так плохо немецкий клуб играл в родных стенах, когда Евгения еще не было на этом свете

Евгений Коноплянка. Фото: Getty Images

Немецкий клуб "Шальке 04" из Гельзенкирхена, за который выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, проиграл четвертый домашний матч подряд. В 30-м туре Бундеслиги "кобальтовые" были разгромлены дома "Хоффенхаймом" со счетом 2:5. Коноплянка остался вне заявки команды на этот поединок. Как заявил накануне главный тренер "Шальке" Хуб Стевенс: "Коноплянка не попадает в состав из тактических соображений. Он проявляет себя неплохо на тренировках, но этого мало. Посмотрите на стиль нашей игры, и вы все поймете".

В отсутствие Коноплянки "Шальке" повторил свой антирекорд, установленный 36 лет назад, еще до появления Евгения на свет. Тогда "кобальтовые" также проиграли дома четыре матча кряду. Отметим, что на данный момент клуб украинца занимает 15 место в чемпионате Германии, находясь в шести очках от зоны переходных матчей за место в высшем дивизионе.

Ранее немецкие СМИ проехались по Евгению Коноплянке, назвав его "недоразумением за 13 млн евро". К украинскому вингеру приклеили ярлык "статиста с самой высокой зарплатой".

Также сообщалось, что Коноплянка не нужен даже в Турции: озвучена причина. "Бешикташ" отказался от идеи приобретения украинца, так как президент этого клуба Фикрет Орман устал от постоянных отказов Евгения.

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