Тренер "Олимпиакоса": "Постараемся добыть результат, который поможет с уверенностью ехать в Киев"

Португалец заявил, что очень хорошо изучил "Динамо", несмотря на отсутствие официальных матчей

Педру Мартинш. Фото ФК "Олимпиакос".

Тренер "Олимпиакоса": "Постараемся добыть результат, который поможет с уверенностью ехать в Киев" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/42f/a9e/5c642fa9e9dba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/42f/a9e/5c642fa9e9dba.jpg 2019-02-13T16:56:00+02:00 Футбол Португалец заявил, что очень хорошо изучил "Динамо", несмотря на отсутствие официальных матчей

Главный тренер греческого "Олимпиакоса" Педру Мартинш ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против киевского "Динамо". Напомним, матч состоится в Пирее завтра, 14 февраля. Начало – в 20:00. Напомним, что киевское "Динамо" попало в рейтинг самых культовых клубов мира.

- Как чувствует себя команда после поражения от ПАОКа?

- Все понимают, что у нас очень важная игра впереди. Мы шли по пути Лиги Европы практически с июня и хотим продолжить наше движение. Завтра нам нужно забыть то, что произошло в Салониках. Очень положительным моментом является то, что мы будем играть на своем стадионе в присутствии болельщиков. Это поможет нам исправить ошибки, из-за которых был проигран последний матч. Мы постараемся сделать все что в наших силах, чтобы показать хорошую игру и добыть результат, который поможет уверенно ехать в Киев.

- Завтрашняя игра будет иметь решающее значение в исходе пары?

- Ни в коем случае! На данном этапе в еврокубках проходят две игры. Поэтому даже победив завтра, мы не сможем уверенно сказать, что уже вышли в 1/8 финала. "Динамо" – очень сильная команда, обладающая сильными качествами и имеющая хороший "сплав" талантливых молодых футболистов и опытных еврокубковых бойцов. Это будет трудная игра, мы сделаем все возможное, чтобы получить положительный результат завтра, но повторюсь, это будет еще не конец противостояния.

- Каково состояние Фортуниса и Элабделлауи?

- Омар не сможет сыграть. А Фортунис почти готов, его восстановление прошло очень хорошо, он вернулся и уже тренировался сегодня.

- Насколько трудно было анализировать игру соперника, который не проводит сейчас официальных матчей?

- Мы все-таки посмотрели немало игр "Динамо". В течение последних 20 дней они сыграли семь матчей, которые вполне дают представление об их игре. Команду зимой пополнили всего два игрока, все остальные играют сравнительно давно. Философия "Динамо" похожа на нашу. Это очень качественный соперник, но мы хорошо его изучили.

- Через пару дней у вас еще матч с АЕКом, а затем снова против "Динамо"...

- Сейчас все думают только о завтрашней игре и сконцентрированы на ней. Вряд ли кто-то сейчас уже думает об АЕКе. Мы хотим именно завтра отдать все силы, а уже потом будем думать о воскресном матче. Мы готовимся, чтобы сыграть как можно лучше завтра.

Напомним, во второй раз в сезоне Крейг Поусон будет судить матч "Динамо" в еврокубках. В этом сезоне Поусон уже судил матч "Динамо" – в Праге против "Славии" в квалификации Лиги чемпионов. Тот поединок завершился вничью – 1:1, а судья назначил пенальти в ворота киевлян в компенсированное время.

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