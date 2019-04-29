"Теперь можно и умереть: тренер "Райо" – о победе над "Реалом"

Франсиско Хемес оригинальным образом прокомментировал сенсационный выигрыш своей команды

Тренер "Райо" Франсиско Хемес. Фото: Getty Images

Главный тренер "Райо Вальекано" Франсиско Хемес прокомментировал домашнюю победу над "Реалом" со счетом 1:0 в матче 35-го тура Примеры. Напомним, этот сенсационный выигрыш позволил аутсайдеру чемпионата Испании подняться с последнего на предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги.

"Мы провели выдающийся матч с одной из лучших команд мира, – заявил Франсиско Хемес. – Я не думаю, что тот факт, что у "Реала" сейчас нет мотивации, как-то преуменьшает наши заслуги. Объятий на сегодня достаточно. Мы хорошо сыграли в защите, действовали выше наших возможностей. До этого мы никогда в жизни не обыгрывали "Реал". Так что теперь могу спокойно умереть, ведь мы это сделали", – добавил 49-летний Хемес.

Напомним, воскресное поражение "Реала" от "Райо Вальекано" привело к позорному для Королевского клуба "достижению". Этот проигрыш стал для "сливочных" уже десятым в текущем сезоне Ла Лиги. Так много матчей "галактикос" не проигрывали уже десять лет, с сезона-2008/09.

Также ранее сообщалось о последней воле Тито Вилановы: за шесть дней до своей смерти экс-тренер каталонцев убедил Лионеля Месси остаться в "Барсе".

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