Тренер "Ромы" сломал руку во время матча, со злости ударив по скамейке
Эусебио Ди Франческо получил травму во время матча второго тура чемпионата Италии против "Аталанты"
Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо получил травму во время матча чемпионата Италии с "Аталантой" (3:3). Как сообщает Gazzetta Dello Sport, после одного из голов "Аталанты" Ди Франческо в сердцах ударил кулаком по тренерской скамейке и получил небольшой перелом.
Напомним, что "Рома" открыла счет уже на второй минуте, но к середине первого тайма проигрывала со счетом 1:2, но сумела свести игру вничью. После двух туров чемпионата Италии "Рома" идет пятом месте с четырьмя очками в активе.
Интересно, что недавно "Рома" представила вратаря в виде инструкции из мебельного магазина. Римский клуб купил вратаря сборной Швеции Робина Ольсена. Голкипер подписал пятилетний контракт с "волками" и принесет датскому "Копенгагену" 8,5 млн евро, которые с бонусами могут вырасти до 12 миллионов.
Ранее летом сын легенды "Барселоны" подписал контракт с "Ромой". Джастин Клюйверт продолжит карьеру в чемпионате Италии. За 19-летнего футболиста "Рома" заплатила "Аяксу" 17,25 миллиона евро. С учетом бонусов эта сумма может увеличиться на полтора миллиона евро в зависимости от выступлений Клюйверта-младшего в Италии.
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