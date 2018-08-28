Тренер "Ромы" сломал руку во время матча, со злости ударив по скамейке

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо получил травму во время матча чемпионата Италии с "Аталантой" (3:3). Как сообщает Gazzetta Dello Sport, после одного из голов "Аталанты" Ди Франческо в сердцах ударил кулаком по тренерской скамейке и получил небольшой перелом.

Напомним, что "Рома" открыла счет уже на второй минуте, но к середине первого тайма проигрывала со счетом 1:2, но сумела свести игру вничью. После двух туров чемпионата Италии "Рома" идет пятом месте с четырьмя очками в активе.

Интересно, что недавно "Рома" представила вратаря в виде инструкции из мебельного магазина. Римский клуб купил вратаря сборной Швеции Робина Ольсена. Голкипер подписал пятилетний контракт с "волками" и принесет датскому "Копенгагену" 8,5 млн евро, которые с бонусами могут вырасти до 12 миллионов.

Ранее летом сын легенды "Барселоны" подписал контракт с "Ромой". Джастин Клюйверт продолжит карьеру в чемпионате Италии. За 19-летнего футболиста "Рома" заплатила "Аяксу" 17,25 миллиона евро. С учетом бонусов эта сумма может увеличиться на полтора миллиона евро в зависимости от выступлений Клюйверта-младшего в Италии.