Тренер сборной Португалии сделал резкое заявление: "Было бы разочарованием не выиграть у Украины"
Португальский наставник надеется, что его команда снова завершит отбор на первом месте в группе
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался перед матчем квалификации Евро-2020 с Украиной. Напомним, матч состоится сегодня в Лиссабоне на стадионе "Да Луж", начало – в 21:45. Португалия – Украина онлайн доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.
"Было бы разочарованием не выиграть, но это касается любого матча сборной Португалии. Мы собираемся победить. Осмелюсь назвать Португалию фаворитом, мы ведь играем дома. Просто посмотрите заявления футболистов – все верят в победу и играют в больших клубах.
В двух последних отборах Португалия финишировала на первом месте. Мы готовы побеждать, не живем воспоминаниями. Нам будет противостоять команда с высоким мастерством, очень техничная, обладающая быстрыми игроками. Сборная Украины любит владеть мячом. В этой команде много игроков "Шахтера", который тренирует хорошо нам известный Паулу Фонсека. Мы хорошо знаем характеристики сборной Украины. Но также и то, что должны делать на поле мы.
Достаточно взглянуть на рейтинг сборных – нам предстоит встретиться с двумя серьезными соперниками в лице Украины и Сербии. Но мы не можем забывать о Люксембурге и Литве. Зачастую в матчах с такими командами дела идут не очень хорошо.
Но я абсолютно уверен в своих игроках, потому что нас поддержат более 50 тысяч болельщиков. Прошу прийти пораньше, чтобы спеть с нами гимн", – сказал Сантуш.
В заявки сборных Португалии и Украины вошло по 23 игрока. Андрей Шевченко оставил вне заявки Сергея Болбата и Артема Шабанова.
Анонс матча Португалия – Украина:
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