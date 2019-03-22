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Тренер сборной Португалии сделал резкое заявление: "Было бы разочарованием не выиграть у Украины"

Сегодня, 13:16

Португальский наставник надеется, что его команда снова завершит отбор на первом месте в группе

Фернанду Сантуш
Фернанду Сантуш. Фото: AFP
Тренер сборной Португалии сделал резкое заявление: "Было бы разочарованием не выиграть у Украины" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4c3/bc8/5c94c3bc865ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4c3/bc8/5c94c3bc865ce.jpg Футбол Португальский наставник надеется, что его команда снова завершит отбор на первом месте в группе

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался перед матчем квалификации Евро-2020 с Украиной. Напомним, матч состоится сегодня в Лиссабоне на стадионе "Да Луж", начало – в 21:45. Португалия – Украина онлайн доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

"Было бы разочарованием не выиграть, но это касается любого матча сборной Португалии. Мы собираемся победить. Осмелюсь назвать Португалию фаворитом, мы ведь играем дома. Просто посмотрите заявления футболистов – все верят в победу и играют в больших клубах.

В двух последних отборах Португалия финишировала на первом месте. Мы готовы побеждать, не живем воспоминаниями. Нам будет противостоять команда с высоким мастерством, очень техничная, обладающая быстрыми игроками. Сборная Украины любит владеть мячом. В этой команде много игроков "Шахтера", который тренирует хорошо нам известный Паулу Фонсека. Мы хорошо знаем характеристики сборной Украины. Но также и то, что должны делать на поле мы.

Достаточно взглянуть на рейтинг сборных – нам предстоит встретиться с двумя серьезными соперниками в лице Украины и Сербии. Но мы не можем забывать о Люксембурге и Литве. Зачастую в матчах с такими командами дела идут не очень хорошо.

Но я абсолютно уверен в своих игроках, потому что нас поддержат более 50 тысяч болельщиков. Прошу прийти пораньше, чтобы спеть с нами гимн", – сказал Сантуш.

В заявки сборных Португалии и Украины вошло по 23 игрока. Андрей Шевченко оставил вне заявки Сергея Болбата и Артема Шабанова.

Анонс матча Португалия – Украина:

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

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Тег Сборная Украины, сборная Португалии, Евро-2020, Фернанду Сантуш

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