Тренер сборной Швейцарии перед матем Лиги наций пожаловался, что украинцы тренировались больше

Накануне стартового поединка Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии главный тренер швейцарской команды Владимир Петкович в рамках традиционной предматчевой пресс-конференции оценил уровень своей команды и соперника. Ранее Андрей Шевченко признался, что завтра выпустит на поле новичков сборной Украины.

"Честно говоря, я немного побаивался этого сбора национальной команды из-за разного физического состояния моих футболистов. Но ребята меня успокоили. Они готовы играть и тренироваться на все сто процентов. Думаю, что у соперника ситуация немного приятнее, учитывая, что украинцам удалось потренироваться немного больше нас.

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Думаю, что сборная Украины демонстрирует футбол европейского качества. Она доказала это в отборе к Евро-2020 и в Лиге наций-2018/2019. Мои комплименты Андрею Шевченко", – цитирует Петковича официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

А вратарь сборной Украины Андрей Пятов перед матчем оценил уровень сборной Швейцарии и заявил, что это заслуга главного тренера. Он считает, что в команде нет индивидуальностей, они сильны как команда.

Смотрите, как сборная Украины начинала подготовку к Лиге наций:

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