Тренер "Сент-Этьена" признал в "Александрии" мощного соперника

После вчерашнего эмоционального матча Лиги Европы на "Арене Львов", в котором "Александрия" вырвала ничью у "Сент-Этьена", тренер французской команды Клод Пюэль поделился своим взглядом на игру. В отличие от Владимира Шарана, радовавшегося счету 2:2, наставник гостей не излучал позитив.
"Мы рассчитывали взять в Украине три очка, поэтому мы разочарованы, – сказал "коуч" французского середняка. – Мы пытались поддерживать темп и избегать остановок в игре. Однако соперник оказался довольно квалифицированным и мощным. "Александрия" не сложила оружие и не прекратила борьбу. Как итог – мы пропустили два мяча. Это стало для нас неприятным сюрпризом. Мы вроде бы и делали все, что нужно, но такие вещи в футболе случаются".
Смотрите, как "Александрия" добыла волевую ничью с "Сент-Этьеном".
При этом Пюэль считает, что еще ничего не потеряно в борьбе за выход из группы: "Все еще впереди. Мы смотрим в будущее с надеждой, ведь все еще можем достичь желаемого".
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГЕНТ
|4
|2
|2
|0
|9-6
|8
|2
|ВОЛЬФСБУРГ
|4
|1
|2
|1
|7-7
|5
|3
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|4
|0
|3
|1
|6-7
|3
|4
|АЛЕКСАНДРИЯ
|4
|0
|3
|1
|5-7
|3
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