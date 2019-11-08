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Тренер "Сент-Этьена" признал в "Александрии" мощного соперника

8 ноября, 10:19

Украинская команда преподнесла Клоду Пюэлю неприятный сюрприз

Клод Пюэль

Клод Пюэль / Фото: Getty Images

После вчерашнего эмоционального матча Лиги Европы на "Арене Львов", в котором "Александрия" вырвала ничью у "Сент-Этьена", тренер французской команды Клод Пюэль поделился своим взглядом на игру. В отличие от Владимира Шарана, радовавшегося счету 2:2, наставник гостей не излучал позитив.

"Мы рассчитывали взять в Украине три очка, поэтому мы разочарованы, – сказал "коуч" французского середняка. – Мы пытались поддерживать темп и избегать остановок в игре. Однако соперник оказался довольно квалифицированным и мощным. "Александрия" не сложила оружие и не прекратила борьбу. Как итог – мы пропустили два мяча. Это стало для нас неприятным сюрпризом. Мы вроде бы и делали все, что нужно, но такие вещи в футболе случаются".

Смотрите, как "Александрия" добыла волевую ничью с "Сент-Этьеном".

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При этом Пюэль считает, что еще ничего не потеряно в борьбе за выход из группы: "Все еще впереди. Мы смотрим в будущее с надеждой, ведь все еще можем достичь желаемого".

NКомандаИВНПМО
1 ГЕНТ42209-68
2ВОЛЬФСБУРГ41217-75
3 СЕНТ-ЭТЬЕН40316-73
4 АЛЕКСАНДРИЯ40315-73

Узнайте, каков был секрет "камбэка" от тренера "Александрии" Владимира Шарана.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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футбол Лига Европы Сент-Этьен Александрия Владимир Шаран Клод Пюэль

Источники: Сегодня|Спорт , Официальный сайт ФК "Александрия"

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