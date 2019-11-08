Тренер "Сент-Этьена" признал в "Александрии" мощного соперника

Клод Пюэль / Фото: Getty Images

После вчерашнего эмоционального матча Лиги Европы на "Арене Львов", в котором "Александрия" вырвала ничью у "Сент-Этьена", тренер французской команды Клод Пюэль поделился своим взглядом на игру. В отличие от Владимира Шарана, радовавшегося счету 2:2, наставник гостей не излучал позитив.

"Мы рассчитывали взять в Украине три очка, поэтому мы разочарованы, – сказал "коуч" французского середняка. – Мы пытались поддерживать темп и избегать остановок в игре. Однако соперник оказался довольно квалифицированным и мощным. "Александрия" не сложила оружие и не прекратила борьбу. Как итог – мы пропустили два мяча. Это стало для нас неприятным сюрпризом. Мы вроде бы и делали все, что нужно, но такие вещи в футболе случаются".

Смотрите, как "Александрия" добыла волевую ничью с "Сент-Этьеном".

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При этом Пюэль считает, что еще ничего не потеряно в борьбе за выход из группы: "Все еще впереди. Мы смотрим в будущее с надеждой, ведь все еще можем достичь желаемого".

N Команда И В Н П М О 1 ГЕНТ 4 2 2 0 9-6 8 2 ВОЛЬФСБУРГ 4 1 2 1 7-7 5 3 СЕНТ-ЭТЬЕН 4 0 3 1 6-7 3 4 АЛЕКСАНДРИЯ 4 0 3 1 5-7 3

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