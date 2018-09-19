Тренер "Шахтера": "Это самый сложный соперник в нынешнем сезоне"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом". Поединок прошел в Харькове и завершился вничью – 2:2.

"Примерно этого мы ожидали. Многие не верили в "Хоффенхайм", но эта команда умеет играть в агрессивный, атакующий футбол. Они показали хорошую игру. Мы не лучшим образом сыграли в обороне, оставляли свободные зоны, позволили слишком многое.

Ошибки Пятова? У меня нет привычки винить кого-то. Пятов – великолепный игрок. Лучший вратарь Украины. Когда делаю выбор позиции голкипера, я никогда не сомневаюсь.

Уровень "Хоффенхайма"? На сегодняшний день это самый сложный соперник в нынешнем сезоне. "Хоффенхайм" создал огромное количество проблем в обороне. И соперник создавал, и мы ошибались. "Шахтер" иногда делал такие ошибки, которые нельзя прощать", – заявил после матча Фонсека.

Напомним, что по ходу встречи дважды немцы выходили вперед, но "горняки" сумели отыграться: обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм".