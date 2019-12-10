Тренер "Шахтера" Луиш Каштру перед матчем с "Аталантой": "Борьба будет идти до самого конца"

Луиш Каштру перед игрой с "Аталантой" задумчив / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Перед завтрашним матчем Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Аталантой" в Харькове тренер "горняков" Луиш Каштру на пресс-конференции пообщался с журналистами. Ранее это сделал наставник гостей Джан Пьеро Гасперини.

Португальский специалист признался, что уже определился со стартовым составом и рассказал:

– Обе команды хотят пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Думаю, шансы абсолютно одинаковые – 50 на 50. Предстоит очень интересная встреча великолепных команд с сильными футболистами. Борьба будет идти до самого конца.

– В текущем сезоне УПЛ Тайсон все свои карточки получил за неспортивное поведение. Вы проводили беседу по этому поводу? Возможно, были какие-то санкции?

– В таких ситуациях все обсуждается и решается внутри клуба, на публику мы это не выносим. Думаю, игрок прекрасно понимает, где был виноват, что нужно исправить. Конечно, было важно провести разговор с ним и разрешить ситуацию как можно быстрее. И все-таки мы собрались здесь обсудить завтрашний матч.

– На ваш взгляд, насколько существенны для атаки "Аталанты" травмы Иличича и Сапаты?

– Перед сезоном подается заявка, там много футболистов, и одни могут менять других. Конечно, уверен, Гасперини хотел бы, чтобы абсолютно все сейчас были в его распоряжении. Так предпочитаю и я. Но не думаю, что из-за одного-двоих игра "Аталанты" сильно изменится.

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– "Аталанте" также не смогут помочь два центральных защитника – их осталось всего трое, без возможности варьировать состав. И поделитесь, пожалуйста, своим мнением о Руслане Малиновском и его роли в команде.

– "Аталанту" не характеризуют индивидуальности игроков. Это очень сильная команда в целом. Я всегда стараюсь рассматривать соперника именно с точки зрения коллективных действий. Да, у Малиновского ко всем качествам есть еще и очень сильный удар из-за пределов штрафной. Иличич, например, подводит мяч ближе к воротам и только тогда простреливает. Однако не стоит принимать во внимание только индивидуальности. Самое важное – динамика команды, манера обороняться и атаковать, переходы, стандартные положения. Кто бы ни играл, каким бы ни был состав, "Аталанта" показывает себя в одном стиле. И то, как этому противостоять, интересует нас больше всего.

Онлайн-трансляция "Шахтер" – "Аталанта" уже идет на нашем сайте.

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