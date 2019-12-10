"Шахтер" не обязан рисковать. Его шансы выше": тренер "Аталанты" – о матче года в Харькове

Джан Пьеро Гасперини / Фото: Reuters

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов против "Шахтера", который состоится в среду, в Харькове. Начало – в 19:55. Напомним, дончан ждет главное противостояния года. "Шахтеру" нужно побеждать "Аталанту", чтобы, независимо от результата поединка "Динамо" Загреб – "МанСити", выйти в 1/8 ЛЧ.

- У нас есть еще возможности бороться за выход в следующий этап. Это дает нам психологические силы, – отметил главный тренер "Аталанты". – Да, у нас есть травмированные, плюс дисквалифицированный Толои. Хотел бы подойти в оптимальном составе, но что есть – то есть. Команда растет, мы становимся лучше, я с оптимизмом смотрю в предстоящий матч.

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- Значит ли отсутствие Руслана Малиновского на пресс-конференции, что он в среду не попадет в стартовый состав?

- Стартовый состав я еще не определил. Малиновский из Украины, сильный футболист, но Пашалич, которого я привел с собой на пресс-конференцию, тоже очень важный игрок для "Аталанты".

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- Равные ли шансы у "Аталанты" и "Шахтера" на выход в плей-офф Лиги чемпионов?

- Нет, у "Шахтера" большие шансы на успех из-за турнирного положения. Они не обязаны рисковать, играть на победу, а нам нужны только три очка. Шансы на проход "горняков" немного выше.

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- В лучшей ли сейчас форме "Аталанта", чем в первом матче с "Шахтером", проигранном 1:2?

- С тех пор наша команда провела много хороших встреч. Что касается октябрьского матча в Милане, то это была игра равных возможностей, то наше поражение – не закономерно. "Шахтер" хорошо провел тот матч технически, но оптимальным был бы другой счет. Надеюсь, в среду мы сможем добиться нужного результата, – подытожил главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

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