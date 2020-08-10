Тренер "Шахтера" на пресс-конференцию перед "Базелем" привел футболиста, еще не игравшего в еврокубках

Бондарь с молодежной сборной Украины выиграл ЧМ-2019, но еще не сыграл ни единой минуты в еврокубках за "горняков"

На пресс-конференцию перед четвертьфиналом Лиги Европы с "Базелем", который состоится в немецком Дюссельдорфе 11 августа, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру пришел с футболистом, не сыгравшим еще ни одной минуты в еврокубках. Это 21-летний центральный защитник "горняков" Валерий Бондарь, который, с учетом дисквалификации Давида Хочолавы, во вторник может дебютировать за дончан на международном уровне. "Шахтер" – "Базель" смотреть онлайн можно на нашем сайте, а также в трансляции на OLL.TV.

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- Я всегда готов выходить и помогать своей команде. И неважно, какой это турнир: Лига Европы или чемпионат Украины, – заявил накануне возможного еврокубкового дебюта за "Шахтер" Валерий Бондарь, который в прошлом году был капитаном молодежной сборной Украины на победном для нее чемпионате мира. – Но, конечно, в еврокубках всегда огромная ответственность. К тому же, четвертьфинал Лиги Европы состоит из одного матча, и цена ошибки очень велика. Нам противостоит серьезный соперник и предстоит тяжелый поединок. Думаю, мы сумеем показать свои лучшие качества. Сделаем все возможное, чтобы пройти в полуфинал.



- Что можешь сказать о сопернике? Назови сильные стороны "Базеля".

- Это очень мобильная команда, которая практически не останавливается. Я смотрел игру "Базеля" с "Айнтрахтом". Швейцарцы опасны и могут доставить неприятности в любой момент. Они прекрасно проводят контратаки, практически всем составом выбегают к чужим воротам. Как отметил Мистер, у нашего соперника отличная линия полузащиты. А на острие атаки действует хороший форвард, забивший немало голов в чемпионате Швейцарии и Лиге Европы. Мы внимательно разобрали матчи "Базеля", которые нам демонстрировали тренеры. Сделали подробный анализ. Знаем, чего ждать от соперника, и постараемся продемонстрировать фирменную игру "Шахтера".



- Суеверен ли ты и веришь ли в приметы? Например, в то, что игрок, который участвует в пресс-конференции, на следующий день обычно попадает в стартовый состав?

- Если честно, я не слышал о такой примете. Во вторник станет известно, кто играет, а кто нет, – цитирует Валерия Бондаря официальный сайт "Шахтера".

Валерий Бондарь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее о матче с "Базелем" высказался главный тренер "Шахтера". "Тренировали ли мы пенальти? Мы тренируем все", – отметил наставник дончан Луиш Каштру.

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