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Тренер Украины после выхода в финал ЧМ: "Я уже думал, что мы не выдержим в дополнительное время"

11 июня, 22:20

Александр Петраков прокомментировал победу над сборной Италии

Александр Петраков
Александр Петраков. Фото: ФФУ

Сегодня в полуфинальном поединке молодежного чемпионата мира сборная Украины обыграла Италию - 1:0. Единственный мяч забил Сергей Булеца, затем красную карточку получил Денис Попов, а в концовке рефери отметил гол соперников. Эти эпизоды после игры прокомментировал главный тренер нашей команды Александр Петраков.

- Я очень счастлив, что мы победили. Анализ матча будет позже. Доволен ребятами – это их победа. Доволен и своими помощниками, ведь тренерско-административный штаб очень много работал. Они вместе сделали это. Также хотел бы поздравить наших болельщиков. Если мы порадовали кого-то в Украине, то будем очень счастливы. Тем не менее, уже начинаем готовиться к финалу.

- Как Вы оцените игру Сергея Булецы, который сегодня стал героем поединка, а за весь турнир забил три мяча и отдал две результативные передачи?

- Этого игрока я знаю в течение пяти лет. Замечательный парень во всех отношениях, растет хороший футболист. Он молодец, что забил решающий гол, но кого-то отдельно выделять не стану. Буду акцентировать внимание на всей команде, которая заслужила эту победу. Ну а Сергея поздравляю с тем, что он принес нам выход в финал.

- Как прокомментируете момент с отмененным голом итальянцев?

- Я не видел этот эпизод. Но капитан нашей команды Валерий Бондарь сказал, что соперник просто ударил его локтем. Хорошо, что справедливость восторжествовала, а судья принял логичное и правильное решение. Я уже думал, что мы не выдержим в дополнительное время, ведь играли вдесятером, не было замен… Но, как говорится, Бог нам помог.

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег чемпионат мира, сборная Украины U20

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