Тренер "Вест Хэма" рассказал о перспективах "дорогого" украинца Ярмоленко в команде

Дэвид Мойес считает, что Андрей может изменить ситуацию в клубе к лучшему

Эпидемия коронавируса в целом наносит огромный вред спорту, хотя отдельным его представителям несет позитив. В частности это касается украинского вингера английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. 30-летнему футболисту во время паузы удалось спокойно залечить травму и начать тренироваться с командой. Ведь недавно украинский футболист с самой высокой зарплатой вышел из карантина.

По мнению главного тренера лондонской команды Дэвида Мойеса вынужденный перерыв в сезоне должен пойти на пользу Ярмоленко. Его слова приводит официальный сайт "Вест Хэма":

"Иногда нам приходилось форсировать восстановление травмированных. Но вынужденная пауза все изменила. Например, Андрей Ярмоленко был травмирован и не был полностью готов играть. Но пауза предоставила ему великолепный шанс вернуть себе форму".

В сезоне 2019/2020 украинец в 15 матчах за клубную команду забил три мяча. Возобновление чемпионата Англии запланировано на 17 июня. До этого, по словам Мойеса, "Вест Хэм" собирается провести несколько контрольных встреч. Тренер надеется, что Ярмоленко покажет себя в них во всей красе и сможет закрепиться в составе. Сейчас команда находится в опасной зоне – на 16-м месте, выиграв всего семь матчей из 29.

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