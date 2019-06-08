Тренер "Волыни" ударил судью в спину и заявил, что Луцк еще может попасть в УПЛ

Андрей Тлумак применил рукоприкладство к представителю футбольного правосудия. Матч так и не был доигран

Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак ударил арбитра переходного матча за право играть в УПЛ между лучанами и "Карпатами" (1:3) Максима Козыряцкого. Как мы сообщали, на последних минутах поединка в запорожского рефери Козыряцкого, удалившего игрока хозяев и назначившего в их ворота пенальти, выбежавший на поле болельщик "Волыни" бросил отломанное сиденье. И не попал. На этом инцидент не был исчерпан. Когда судья Козыряцкий убегал с поля, его жестко встретил наставник лучан Андрей Тлумак, сначала толкнувший арбитра в грудь, а затем ударивший кулаком в спину. К слову, после этого скандала матч так и не был доигран.

По окончании игры главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак обрушился с обвинениями в адрес представителя Фемиды и сказал, что у его команды еще остается лазейка для того, чтобы попасть в Премьер-лигу.

"Один человек сломал игру, – заявил Андрей Тлумак. – Возможно, даже где-то внутри, я рад, что "Карпаты" остались, поскольку я много лет отдал этой команде. После матча во Львове (0:0) я говорил, что будет жаль, если одна из наших команд не попадет в следующем сезоне в УПЛ. Есть информация, что из-за такого судейства может быть еще одна игра, но против "Черноморца". Нам сказали, чтобы мы команду не распускали. Поэтому находимся в режиме ожидания. Я считаю, что вся игра была в одну сторону. Этот беспорядок, который проходил во время матча, вызвали действия арбитра. Один человек издевался в течение всего матча над моими футболистами, которые бились до конца".

Как сообщалось ранее, "Карпаты" остались в Премьер-лиге, выиграв западное дерби у "Волыни". После домашних нулей львовяне, оказавшись в большинстве, сумели обыграть лучан на их поле. При этом ответный матч плей-офф за место в "вышке" между "Волынью" и "Карпатами" ознаменовался скандалом. Самосуд над судьей: в Луцке в арбитра бросили стульчик в отместку за красную карточку и пенальти.

Также мы писали, что выход команды "Колос" в украинскую Премьер-лигу ознаменовался рекордом. Село Ковалевка в 80 км от Киева, которую представляет этот клуб, стало самым маленьким по численности населения населенным пунктом в 27-летней истории чемпионата Украины. В селе Ковалевка проживает 1 600 человек.

Напомним, чемпионом Украины, в третий раз кряду и в 12-й в истории, стал "Шахтер":





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