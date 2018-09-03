Тренер "Ювентуса" рассказал, почему Роналду не может забить гол в Италии

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, почему португалец Криштиану Роналду пока не смог отметиться забитым мячом. По мнению специалиста, итальянская лига отличается хорошей обороной команд и забивать голы тут тяжелее, чем в других еврочемпионатах.

"Серия А – это лига, где команды надежно обороняются. Не хочу сказать, что Серия А лучше других европейских чемпионатов или наоборот. Давайте просто скажем так: команды здесь очень сильны игрой в обороне, и тренеры очень хороши. Они изучают каждый матч, стараются не оставлять свободного места на поле соперникам. Все принижают Серию А, но тут очень тяжело забить 40 мячей за сезон. Гонсало Игуаин однажды это сделал, но это невероятная планка. Обычно лучший бомбардир в Италии забивает 26-27 мячей, но при этом обычно он не выигрывает чемпионский титул, поэтому для нас это, может быть, и к лучшему", – сказал Аллегри.

В трех турах чемпионата Италии "Ювентус" одержал три победы и идет на первом месте в таблице.

Ранее тренер сборной Хорватии раскритиковал Криштиану Роналду: "Он – эгоист!". Златко Далич прокомментировал отсутствие португальского нападающего на церемонии вручения наград лучшим игрокам Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей.