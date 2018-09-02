Тренер сборной Хорватии раскритиковал Криштиану Роналду: "Он – эгоист!"

Сегодня, 14:30

Златко Далич прокомментировал отсутствие португальского нападающего на церемонии вручения наград лучшим игрокам Лиги чемпионов

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который в последний момент отказался от посещения гала-вечера УЕФА, прошедшего в Монако 30 августа. По данным СМИ, решение португальца связано с тем, что ему заранее стало известно о победе в споре за звание лучшего игрока Европы-2017/18 бывшего партнера по "Реалу" хорвата Луки Модрича.

"Роналду – эгоист. Я бы не хотел, чтобы он был в моей команде. Он – игрок такого рода, который даже после поражения думает, что самое важное: "Главное, что я забил красивый гол", – сказал Златко Далич.

Напомним, Модрич, помимо приза лучшему футболисту Европы по версии УЕФА, был назван лучшим полузащитником прошлого сезона. На ЧМ-2018 хавбек был признан лучшим игроком турнира, несмотря на то, что Хорватия в финале проиграла Франции (2:4).

Роналду, в свою очередь, признали лучшим нападающим прошедшего европейского сезона, также он был назван автором самого красивого гола прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии он дошел до 1/8 финала мирового первенства, где его команда проиграла Уругваю (1:2).

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей.

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Источники:

СЭ, Сегодня|Спорт

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