Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Тренер "Зари": "Мы показали наш характер"

30 августа, 09:20

Виктор Скрипник остался доволен командой

Виктор Скрипник

Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник заявил после ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с "Эспаньолом", что его команда покинула турнир с высоко поднятой головой. Напомним, что по сумме двух матчей подопечные Виктора Скрипника уступили "Эспаньолу". Мы вели онлайн ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы "Заря" – "Эспаньол".

"Хочется принести извинения, что мы, может быть, не оправдали таких больших надежд. Но я не могу бросить камень в сторону моей команды, она сегодня все силы отдала на поле, и я ее поблагодарил после встречи. У нас еще длинный сезон, у нас еще много хороших, трудных матчей. Запал, который сегодня был у моей команды, хочется опять увидеть. Хочется завтра прийти на работу опять с этими ребятами, общаться, работать," – отметил наставник.

"В последнее время это действительно хорошая такая команда, одна семья у нас, и это дорогого стоит для меня лично. Потому что я за этим и приходил, за этими эмоциями в Украину. Потому что я знаю наш характер украинский, сегодня мы его показали", – добавил Скрипник.

Отметим, что уже определились все участники Лиги Европы: состав корзин и будущие соперники "Динамо" и "Александрии". "Динамо" во время жеребьевки будет находиться в первой корзине, а "Александрия" – в последней.

Обзор матча "Заря" – "Эспаньол"

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Лига Европы Заря Луганск Виктор Скрипник

Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу
Зинченко после судорог и
Зинченко после судорог и "Ливерпуль" – "Арсенал": все матчи третьего тура Премьер-лиги АнглииФутбол
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...