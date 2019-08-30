Тренер "Зари": "Мы показали наш характер"

Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник заявил после ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с "Эспаньолом", что его команда покинула турнир с высоко поднятой головой. Напомним, что по сумме двух матчей подопечные Виктора Скрипника уступили "Эспаньолу". Мы вели онлайн ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы "Заря" – "Эспаньол".

"Хочется принести извинения, что мы, может быть, не оправдали таких больших надежд. Но я не могу бросить камень в сторону моей команды, она сегодня все силы отдала на поле, и я ее поблагодарил после встречи. У нас еще длинный сезон, у нас еще много хороших, трудных матчей. Запал, который сегодня был у моей команды, хочется опять увидеть. Хочется завтра прийти на работу опять с этими ребятами, общаться, работать," – отметил наставник.

"В последнее время это действительно хорошая такая команда, одна семья у нас, и это дорогого стоит для меня лично. Потому что я за этим и приходил, за этими эмоциями в Украину. Потому что я знаю наш характер украинский, сегодня мы его показали", – добавил Скрипник.

Отметим, что уже определились все участники Лиги Европы: состав корзин и будущие соперники "Динамо" и "Александрии". "Динамо" во время жеребьевки будет находиться в первой корзине, а "Александрия" – в последней.

Обзор матча "Заря" – "Эспаньол"

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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