"Заря" – "Эспаньол": онлайн матча Лиги Европы

Сегодня решающий день для луганской "Зари" – либо команда продолжит выступления в еврокубках, либо придется сосредоточиться на внутреннем чемпионате. В Запорожье состоится ответный поединок квалификации Лиги Европы – "Заря" принимает испанский "Эспаньол". Неделю назад в Барселоне "Эспаньол" одержал победу – 3:1. Поэтому? чтобы попасть в групповой турнир, подопечным Виктора Скрипника нужно выигрывать минимум с разницей в два мяча. Но не 4:2, 5:3 и больше.

Букмекеры сомневаются, что это по силам украинскому клубу. Шансы "Зари" выйти в следующий раунд оцениваются коэффициентом 9.30. Котировки на "Эспаньол" – 1.06. Если перевести эти числа в проценты, то шансы Зари сыграть в групповом этапе Лиги Европы составляют всего 10%. Что касается конкретного матча, то коэффициент на победу "Зари" – 3.20, на ничью – 3.35, на победу "Эспаньола" - 2.25.

Матч "Заря" – "Эспаньол" начнется в 20:00 и мы проведем онлайн трансляцию поединка.

Расписание и результаты ответных игр раунда плей-офф Лиги Европы

"ЗАРЯ" – "ЭСПАНЬОЛ" – 0:0

Как мы писали ранее, для выхода в основную сетку Лиги Европы Скрипнику нужен подвиг, какого не было 35 лет. Если луганчанам удастся пройти отыграться после гостевых 1:3, то они станут всего лишь вторым украинским клубом, с честью вышедшим из подобной ситуации. Прежде на такое сподобился лишь "Днепр" в далеком уже сезоне-1984/85 - после 1:3 в гостях домашний реванш 2:0 с болгарским "Левски".

Цитаты перед матчем:

Главный тренер "Зари": Виктор Скрипник:

"Мы прекрасно понимаем против кого играем. Знаем, что будет полный стадион. И мы очень хотим прыгнуть выше головы, порадовав наших болельщиков хорошей игрой, и по возможности пройти дальше. Выиграв у такого соперника, можно стать героями".

Полузащитник "Зари" Артем Громов:

"Жду от игры только одного – это исполнения мечты моей, команды, клуба, города и всей страны. А мечта – это пройти в групповой этап. Мы достойно выглядели в прошедшей игре в Испании. И теперь должны выйти и постараться забить быстрый гол. Мне кажется, после этого преимущество может быть на нашей стороне".

Тренер "Эспаньола" Давид Гальего:

"Мы нацелены на выход в групповой этап Лиги Европы. Тренерский штаб нашей команды делал все от себя зависящее, чтобы в физическом плане и эмоциональном мы были настроены только на положительный результат. Матч очень важен для нас. Хотим продемонстрировать всей Европе, что "Эспаньол" готов выступать в групповом этапе еврокубков.

А вот так "Заря" побеждала в чемпионате Украины "Колос":

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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