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Тренера "Браги" со скандалом выгнали из самолета

Сегодня, 12:50

Специалист устроил скандал в аэропорту

Рикарду Са Пинту

Рикарду Са Пинту / Фото: Instagram

Тренера "Браги" со скандалом выгнали из самолета https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%20%D0%A1%D0%B0%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%20%D0%A1%D0%B0%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83 Футбол Специалист устроил скандал в аэропорту

Главный тренер португальской "Браги" Рикарду Пинту был изгнан из самолета после скандала с начальником салона и стюардессой. По информации RTP, 46-летнего специалиста высадили из самолета в аэропорту города Фаро.

Пинту заказал себе самое дорогое переднее сидение. Он пожелал вытянуть ноги, но ему не разрешили это сделать, после чего известный тренер закатил скандал.

Как сообщалось ранее, иранец, выдавая себя за Месси, затащил в постель 28 девушек: стали известны последствия. Мужчина воспользовался поразительным сходством со знаменитым аргентинцем. И теперь может за это поплатиться. На него уже подали в суд 23 женщины.

Также мы писали, что старейший клуб мира оскандалился во время своего российского турне – это оказался секс-туризм, а не футбол. Один из футболистов "Шеффилда" Джейк Гаррет по прибытии в Москву создал профиль в приложении для знакомств, написав в нем: "Футболист ФК "Шеффилд". До 29 июня в Москве, только секс". При этом английская подпись еще более прямолинейна: "Russian girls to fuck".

Напомним, ранее к громкому скандалу привел поцелуй болгарского боксера американской журналистки:

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Источник: Сегодня|Спорт

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