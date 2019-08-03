Рикарду Са Пинту / Фото: Instagram

Тренера "Браги" со скандалом выгнали из самолета https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%20%D0%A1%D0%B0%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%20%D0%A1%D0%B0%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83 2019-08-03T12:50:00+03:00 Футбол Специалист устроил скандал в аэропорту

Главный тренер португальской "Браги" Рикарду Пинту был изгнан из самолета после скандала с начальником салона и стюардессой. По информации RTP, 46-летнего специалиста высадили из самолета в аэропорту города Фаро.

Пинту заказал себе самое дорогое переднее сидение. Он пожелал вытянуть ноги, но ему не разрешили это сделать, после чего известный тренер закатил скандал.

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Напомним, ранее к громкому скандалу привел поцелуй болгарского боксера американской журналистки:

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