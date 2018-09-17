"Тренеришка" после Венгера: представляем первого соперника "Ворсклы" в Лиге Европы

НА СТАРТЕ. Начали сезон с поражений от "МанСити" (0:2) и "Челси" (2:3). Затем обыграли более слабых - "Вест Хэм" (3:1), "Кардифф" (3:2) и "Ньюкасл" (2:1), контролируя мяч в среднем 60% времени. "Чувствуется, что команда совершенствуется, - считает ее тренер Унаи Эмери. - Нужно становиться лучше и командно, и индивидуально. Я готов работать с каждым игроком отдельно". Из-за травм не сыграют с "Ворсклой" Колашинац, Дженкинсон и Мэйтленд-Найлз. Под вопросом участие Ивоби. До декабря пробудет в лазарете Лоран Кошельни.

ТРЕНЕР. Эмери сменил Арсена Венгера, проработавшего в "Арсенале" 22 года. Последний сезон под руководством француза "канониры" завершили на 6-м месте АПЛ, что стало худшим его результатом. Унаи 46 лет, он испанец баскского происхождения. Тренировал "Лорку", "Альмерию" и "Валенсию". В 2012-м ненадолго возглавил московский "Спартак". Именно тогда Артем Дзюба пренебрежительно назвал его "тренеришкой". После, за 3,5 года в "Севилье", Эмери трижды становился победителем Лиги Европы. В "ПСЖ" он выиграл два чемпионства Франции, но ничего не смог достичь в ЛЧ. Зато запомнился вылетом от "Барселоны" после победы 4:0. L`Equipe писал, что Неймар не считает Эмери сильным тренером, недоволен его работой и, якобы, под давлением бразильца Унаи даже пришлось сокращать время для видеоразбора игр соперников "ПСЖ". Однако Лига Европы - его стихия: "Я серьезно рассматриваю этот турнир для задач команды на сезон".

Кстати, ранее Эмери запретил разговаривать на иностранных языках в клубе, где всего пять англичан. Испанец хочет таким образом еще больше сплотить команд.

Ранее мы писали, что тренер "Арсенала" запретил футболистам пить фруктовый сок. Эмери считает, что концентрат фруктов содержит слишком много сахара, поэтому дал совет своим подопечным употреблять обычную воду.

ЛИДЕРЫ. Озил - которого фанаты "Арсенала" сравнивают с легендой клуба Денисом Бергкампом. "Я горжусь этим сравнением, но я - Месут Озил, и я еще не закончил", - говорит сам немец. Зато закончил он с национальной сборной, сосредоточившись на выступлениях за лондонцев. Бельерин - который жаловался на то, что фанаты из-за прически дразнят его "лесбиянкой". Летом он отказался покидать "Арсенал" ради "Барселоны". Рэмзи - забивший в прошлом сезоне 7 мячей в АПЛ. Обамейянг - один из самых быстрых игроков современности. Правда, есть вероятность, что с "Ворсклой" их всех заменят "честолюбивые дублеры". ЛЕ только начинается, а впереди "канониров" ждет матч чемпионата против "Эвертона".

Кстати, "Ворскла" начала продавать билеты на домашние матчи Лиги Европы. Цена одного пропуска на игру от 300 гривен.