"Тренировками болельщикам ничего не докажешь": Буяльский – о подготовке к матчу Лиги Европы

Виталий Буяльский / Фото: AFP

Полузащитник киевскго "Динамо" Виталий Буяльский ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции накануне поединка с "Лугано" во втором туре группового этапа Лиги Европы. Ранее мы опубликовали пресс-конференцию главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко.

- Что скажете о "Лугано"?

- Два дня изучаем соперника на теории. Могу сказать, что знаем команду на 99%. Знаем, как она играет, знаем сильные и слабые стороны. Постараемся выполнить то, что будет требовать тренер. Посмотрим еще на стандартные положения и будем все это использовать завтра.

- Недооценки быть не может? Можно ли говорить, что "Динамо" выйдет на поле максимально мобилизированным?

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- Мы будем сконцентрированными на 120% и будем стараться делать на поле все, что зависит от нас. А как все сложится – никто не знает. Все зависит от того, как мы реализуем план на игру.

- Усталость сказывается?

- Наоборот, физическая форма стала лучше. Всегда лучше играть, чем тренироваться. У нас долго не было побед, надо было вместе выходить из ситуации, а для этого нужно играть и доказывать все в матчах. Тренировками болельщикам ничего не докажешь, они не увидят, насколько мы хотим победить. Считаю, к завтра мы готовы и физически, и психологически.

- Следили за "Лугано" в чемпионате?

- Честно говоря, не слежу, как наши соперники играют в своих чемпионатах. Ведь в еврокубках команды играют с двойной мотивацией. Слежу за соперниками только в тех турнирах, где мы с ними встречаемся. А поединки в национальном чемпионате мне малоинтересны.

Напомним, накануне прозвучало признание Игоря Суркиса: "Команда не воспринимала футбол Михайличенко".

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