Три гола и удаление: видеообзор матча Премьер-лиги "Бернли" – "Эвертон"

"Бернли" дома обыграл "Эвертон" в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Бернли, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Эшли Барнс (56-я минута) и Крис Вуд (80). У проигравших отличился Дженк Тосун (20). На 86-й минуте после получения красной карточки с поля был удален защитник "Эвертона" Эшли Уильямс.

"Бернли" набрал 40 очков и занимает седьмое место в чемпионате Англии, "Эвертон" с 34 баллами идет девятым.

Отметим, что все внимание в этот уикенд в Англии будет приковано к воскресному матчу – "Манчестер Сити" принимает "Челси". И хотя в турнирной таблице между командами пропасть, но от этого принципиальности противостояние не потеряет.

Напомним, что донецкий "Шахтер" подписал контракт с нападающим "Манчестер Сити". Арендное соглашение с Оларенважу Кайоде действует до конца сезона.

Завершится 29 тур чемпионата Англии в понедельник матчем "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед", который начнется в 22:00 по киевскому времени.