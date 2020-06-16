Три гола за шесть последних минут: драматическая развязка матча "Бетис" – "Гранада" в Испании

На Пиренеях продолжается футбольный марафон в Примере: ни дня без матча

В понедельник вечером в испанской Ла Лиге открылся второй после выхода из карантина тур. Узнавайте расписание, результаты и трансляции 29-го тура чемпионата Испании. Состоялись вчера два поединка – и оба они завершились голевыми ничьими.

В обоих встречах играли команды из одного города Андалусии – "Бетис" и "Севилья", которые первыми возобновили сезон после длительного перерыва. На этот раз "Севилья" не смогла удержать преимущество над середняками из "Леванте", забив в свои ворота за три минуты до финального свистка, – 1:1. "Севилья" осталась на третьей позиции, но предоставила шанс "Реалу Сосьедад" сократить отставание.

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Второй поединок дня вышел не менее драматичным. "Бетис" и "Гранада" устроили "перестрелку" на завершающих минутах. Казалось гости Севильи были близки к победе, но с 85-й по 88-ю минуту "Бетис" отметился дважды и уже вел 2:1. Но в добавленное время "Гранада" спаслась – 2:2, хотя и не смогла ворваться в зону еврокубков, оставшись на восьмом месте. "Бетис" держится 13-м.

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