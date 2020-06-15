Футбол Non stop: расписание, результаты и трансляции 29 тура чемпионата Испании

Второй тур Ла Лиги после карантина растянется на четыре дня, как и предыдущий, - с 15 по 18 июня

Футбольные функционеры Испании обещали, что матчи Ла Лиги будут проходить каждый день в течение месяца. Пока что все идет по плану: в воскресенье завершился 28-й тур, а в понедельник начинается следующий – 29-й.

Интересная борьба наблюдается в разных местах турнирной таблицы. 15 июня "Реал" разобрался с "Эйбаром" и не отпустил "Барселону" в отрыв – лидеры борются за "золото". Их преследователи сражаются за места в еврокубках, а в нижней части таблицы клубы отчаянно пытаются выжить. Вашему вниманию – расписание матчей и трансляций, прогнозы букмекеров, результаты и турнирная таблица.

Понедельник, 15 июня

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20:30 "Леванте" – "Севилья", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 5.30 – 4.00 – 1.70

23:00 "Бетис" – "Гранада", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.90 – 3.60 – 4.30

Вторник, 16 июня

20:30 "Хетафе" – "Эспаньол", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.00 – 3.15 – 4.40

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20:30 "Вильярреал" – "Мальорка"

Букмекеры: 1.55 – 4.40 – 6.20

23:00 "Барселона" – "Леганес", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.18 – 7.80 – 23.00

Среда, 17 июня

20:30 "Вальядолид" – "Сельта"

Букмекеры: 2.95 – 2.95 – 2.80

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20:30 "Эйбар" – "Атлетик", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3.35 – 3.10 – 2.40

23:00 "Осасуна" – "Атлетико", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 5.30 – 3.20 – 1.85

Четверг, 18 июня

20:30 "Алавес" – "Реал Сосьедад", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 4.20 – 3.45 – 1.95

23:00 "Реал" – "Валенсия", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.40 – 5.20 – 7.90

Матчи чемпионата Испании можно также смотреть на платформе OLL.TV (по подписке).

Турнирная таблица чемпионата Испании

Вспомним результаты 28 тура чемпионата Испании.

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