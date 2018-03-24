Три игрока сборной Украины отправились в "молодежку"

Шепелев, Лунин и Коваленко будут помогать молодежной сборной в матче с Англией

Три футболиста национальной сборной Украины отправились в Англию для участия в составе молодежной сборной Украины в отборочном матче Евро-2019 против "молодежки" Англии.

После пятничного спарринга в Марбелье с Саудовской Аравией (1:1) главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко отпустил вратаря Андрея Лунина, полузащитников Виктора Коваленко и Владимира Шепелева в расположение молодежной сборной страны. Во вторник ей предстоит провести важный выездной поединок в рамках квалификации Евро-2019 (U-21) с Англией.

Сегодня утром три футболиста отправились в аэропорт Малаги, откуда взяли курс на Ливерпуль. Оттуда они доберутся до лагеря команды Александра Головко в Шеффилде.

Интересно, что Андрей Лунин стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины, побив рекорд Максима Коваля. Голкипер "Зари" дебютировал в украинской национальной команде в возрасте 19 лет и 40 дней. Отметим, что самый молодой голкипер, дебютировавший в официальных играх – Александр Шовковский (19 лет и 315 дней).