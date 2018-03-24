Три игрока сборной Украины отправились в "молодежку"

Сегодня, 13:21

Шепелев, Лунин и Коваленко будут помогать молодежной сборной в матче с Англией

Украинская &quot;молодежка&quot; проведет важный матч против Англии. Фото ФФУ
Украинская "молодежка" проведет важный матч против Англии. Фото ФФУ

Три футболиста национальной сборной Украины отправились в Англию для участия в составе молодежной сборной Украины в отборочном матче Евро-2019 против "молодежки" Англии.

После пятничного спарринга в Марбелье с Саудовской Аравией (1:1) главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко отпустил вратаря Андрея Лунина, полузащитников Виктора Коваленко и Владимира Шепелева в расположение молодежной сборной страны. Во вторник ей предстоит провести важный выездной поединок в рамках квалификации Евро-2019 (U-21) с Англией.

Сегодня утром три футболиста отправились в аэропорт Малаги, откуда взяли курс на Ливерпуль. Оттуда они доберутся до лагеря команды Александра Головко в Шеффилде.

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Интересно, что Андрей Лунин стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины, побив рекорд Максима Коваля. Голкипер "Зари" дебютировал в украинской национальной команде в возрасте 19 лет и 40 дней. Отметим, что самый молодой голкипер, дебютировавший в официальных играх – Александр Шовковский (19 лет и 315 дней).

Сборная Украины, Сборная Украины U21, Виктор Коваленко, Владимир Шепелев, Андрей Лунин

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Источники:

ФФУ, Dynamo.kiev.ua

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