Три легионера и украинец: "Заря" усилилась перед стартом Премьер-лиги

Луганчане заключили соглашение с вратарем, двумя защитниками и полузащитником

Никола Васил будет играть в Луганске. Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Луганская "Заря" накануне старта сезона совершила сразу четыре трансфера. Новички были с командой на сборах, после чего с ними заключили соглашение на два года.

Левый защитник Джоель Абу Ханна из Германии родился 22 января 1998 года. Выступал за леверкузенский "Байер", "Кайзерслаутерн", "Магдебург", "Фортуну" (Кельн).

Центральный защитник Лазио из Бразилии родился 22 января 1996 года. Начал свою карьеру в клубе "Атлетико Итапемирим". Затем выступал за "Джоинвиль" и "Деспортиво Бразил".

Боснийский голкипер Никола Васил родился 02 декабря 1995 года. Ранее он выступал за клубы: "Зриньски", "Игман", "Бранитель", "Нюрнберг-2". Принимал участие в матчах сборной Боснии и Герцеговины U-18 и U-21.

Украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня родился 11 января 1994 года. На профессиональном уровне выступал в "Мариуполе" и тбилисском "Динамо". В свое время вызывался в расположения сборных Украины U-16 и U-21.

Как мы писали ранее, тренер луганской "Зари" отказался от работы в Москве. Украинский специалист отверг предложение "Локомотива", где в нем видели наследника Юрия Семина. "Почему отказал "Локомотиву"? Потому что мне с этим жить. Вот и все, – заявил Виктор Скрипник. – А я этого не хочу. Я пять лет говорю с гордостью, что я – украинец. Сделал свой выбор. Осуждаю ли я футболистов, которые ездят играть в Россию? Ради бога, пусть делают, что хотят".

Кроме того, в "Заре" рассказали о разговоре Скрипника с экс-главой бюджетного комитета Рады - боссом клуба Евгением Геллером. Сменщику Юрия Вернидуба ставят задачу вернуть луганскую команду в групповой турнир Лиги Европы. "Нужна встряска, и Скрипник видит в себе силы провести эту работу", – говорят в "Заре".

В последнем матче сезона "Заря" уступила "Мариуполю":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Три легионера и украинец: "Заря" усилилась перед стартом Премьер-лиги". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"