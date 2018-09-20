Три пенальти и красная Роналду: обзор матча "Валенсия" – "Ювентус"

Туринский "Ювентус" больше тайма провел в меньшинстве, тем не менее сумел обыграть в гостях "Валенсию". На 29-й минуте встречи Криштиану Роналду впервые в своей карьере получил красную карточку в Лиге чемпионов. После стычки в штрафной Феликс Брых вынес довольно сомнительное решение и удалил португальца. Кроме того, рефери назначил в матче три пенальти. Итальянцы свои забили, испанцы – нет.





"Валенсия" – "Ювентус" – 0:2

Голы: Пьянич (44, пен.), Пьянич (51, пен.)

"Валенсия": Нето, Габриэль, Мурильо, Васс, Везу (Черышев, 57), Гайя, Солер, Парехо, Батшуайи (Гамейро, 70), Родриго, Гуэдеш (Мина, 70).

"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира (Джан, 23), Матюиди, Пьянич (Дуглас Коста, 66; Ругани, 89), Роналду, Бернардески, Манджукич.

Предупреждения: Парехо (43), Мурильо (50), Везу (54) – Алекс Сандро (59), Щенсны (82), Ругани (90+6)



Удаления: Роналду (29)

Обзор матча "Валенсия" – "Ювентус":

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом". По ходу встречи дважды немцы выходили вперед, но "горняки" сумели отыграться: обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм".