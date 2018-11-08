Три замены от Хацкевича: появился стартовый состав "Динамо"

Сегодня, 19:12

С первых минут выйдут Цыганков, Шапаренко и Че Че

Во Франции &quot;Динамо&quot; обыграло &quot;Ренн&quot;. Фото AFP
Во Франции "Динамо" обыграло "Ренн". Фото AFP

В сегодняшнем матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" – "Ренн", онлайн трансляцию которого мы проведем для вас, определились стартовые составы играющих команд. По сравнению с выездным поединком двухнедельной давности во Франции тренерский штаб киевлян произвел три замены. Одна из них – вынужденная.

Напомним, что из-за удаления под занавес встречи в Ренне пропускает матч в Киеве полузащитник Шепелев. Его заменит по позиции бразилец Че Че, в последнее время получающий больше игровой практики.

Восстановился Цыганков, пропустивший игру во Франции по состоянию здоровья, плюс отличную форму набрал Шапаренко. Эти молодые украинцы справедливо заменят ветеранов – Морозюка и Гармаша соответственно.

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Че Че – Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Сидклей – Вербич.

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"Ренн": Кубек – Траоре, Да Силва, Ньямси, Бенсебаини – Зеффане, Поха, Силики, Бурижо – Бен Арфа, Сарр.

Гармаша нет и в запасе. Там – вратарь Бущан, защитник Шабанов, полузащитники Сидорчук, Морозюк, Андриевский и Дуэлунн, а также форвард Супряга.

Отметим, что европейские букмекеры считают: шансы украинских клубов выиграть сегодняшние матчи выше, чем у соперника.

Еще раньше стало известно, о чем думает перед игрой главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.
Лига Европы, Динамо Киев, Ренн

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Сегодня|Спорт

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