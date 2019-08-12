Трибунал для "Мариуполя": украинский клуб узнал место, где проведет перенесенный матч Лиги Европы

Фото: az.nl

Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между голландским АЗ из Алкмара и "Мариуполем" пройдет в Гааге. Напомним, на днях на стадионе в Алкмааре, где должен был бы играть "Мариуполь" в предстоящий четверг, обрушилась крыша. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее мы писали,что голландцы предложили УЕФА два запасных варианта – Утрехт или Гаага. Руководство европейского футбола в итоге остановилось на столице знаменитого органа юрисдикции ООН – Гаагского трибунала. Отмечается, что на стадионе в Гааге "Карс Джинс", вместительностью 15 тысяч зрителей, АЗ Алкмар" проведет и следующий матч чемпионата Голландии против "Гронингена" – это единственная арена, где клуб мог бы провести два матча подряд.

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Напомним, что "Мариуполь" свою дислокацию в Нидерландах решил не менять. Изначально наш клуб забронировал отель на северной окраине Амстердама – в сторону Алкмаара, до которого 45 км. "Переезжать в другой отель не будем. Голландия маленькая. Наверняка найдется нормальный стадион недалеко", – сказали нам вчера в клубе.

Напомним, в домашней игре Лиги Европы "Мариуполь" в Одессе сыграл с "АЗ Алкмар" вничью – 0:0. Главным героем встречи стал вратарь команды Александра Бабича Рустам Худжамов.

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