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Трибунал для "Мариуполя": украинский клуб узнал место, где проведет перенесенный матч Лиги Европы

Сегодня, 19:22

Поединок Лиги Европы перенесли из-за разрушения крыши на арене в Алкмаре

Фото: az.nl

Фото: az.nl

Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между голландским АЗ из Алкмара и "Мариуполем" пройдет в Гааге.  Напомним, на днях на стадионе в Алкмааре, где должен был бы играть "Мариуполь" в предстоящий четверг, обрушилась крыша. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее мы писали,что голландцы предложили УЕФА два запасных варианта – Утрехт или Гаага. Руководство европейского футбола в итоге остановилось на столице знаменитого органа юрисдикции ООН – Гаагского трибунала. Отмечается, что на стадионе в Гааге "Карс Джинс", вместительностью 15 тысяч зрителей, АЗ Алкмар" проведет и следующий матч чемпионата Голландии против "Гронингена" – это единственная арена, где клуб мог бы провести два матча подряд.

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Напомним, что "Мариуполь" свою дислокацию в Нидерландах решил не менять. Изначально наш клуб забронировал отель на северной окраине Амстердама – в сторону Алкмаара, до которого 45 км. "Переезжать в другой отель не будем. Голландия маленькая. Наверняка найдется нормальный стадион недалеко", – сказали нам вчера в клубе.

Напомним, в домашней игре Лиги Европы "Мариуполь" в Одессе сыграл с "АЗ Алкмар" вничью – 0:0. Главным героем встречи стал вратарь команды Александра Бабича Рустам Худжамов.

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стадион гаага Лига Европы ФК Мариуполь АЗ Алкмаар

Источник: Сегодня|Спорт

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