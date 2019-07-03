Троллинг 245-летней давности: американская футболистка поиздевалась над Англией

Забив в ворота англичанок на ЧМ, Алекс Морган изобразила чаепитие. Эпизод тут же превратился в мем

Алекс Морган. Фото: AFP

Нападающая сборной США Алекс Морган оригинально отметила победный гол в полуфинальном матче чемпионата мира с Англией, который завершился волевым выигрышем американок со счетом 2:1. Футболистка, которой в этот день исполнилось 30 лет, побежала праздновать гол в сторону, но вдруг решила остановиться и выпить воображаемую чашку чая. Этот эпизод уже разлетелся по всему миру и стал мемом.

Есть несколько версий, почему Морга отпраздновала гол именно так. Первая – Алекс показывала, как будет пить чай на вечеринке по случаю дня рождения. Мол, впереди – финал ЧМ, поэтому – только чай и никакого алкоголя.

Так в сборной США отпраздновали день рождения Алекс Морган

Вторая версия: Морган вспомнила о Бостонском чаепитии. Это акция протестa американских колонистов 16 декабря 1773 года в ответ на действия британского правительства, в результате которой в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший Английской Ост-Индской компании. Это событие положило начало Американской революции, закончившейся образованием США. Уже 4 июля в Америке будут отмечать День независимости – не исключено, что футболистка Алекс Морган подготовила празднование, вспомнив историю.

Как сообщалось ранее, "Лобановский выпивал постоянно. Но вы видели его выпившим?": Юрий Семин дал мастер-класс по употреблению алкоголя. Экс-тренер киевского "Динамо" рассказал, как, по его мнению, нужно "дружить" со спиртными напитками. "Перед матчами? Исключено! – настаивает Семин. – Перед матчами должна быть свежая голова".

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