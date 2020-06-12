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Трудности эпохи коронавируса: переход забивного форварда в "Челси" откладывается

12 июня, 08:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Тимо Вернер из "Лейпцига" не может пройти медицинский осмотр в лондонском клубе

Необычные проблемы возникли у нападающего немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера, который собирается перейти в английский "Челси". 24-летний футболист не может попасть в Лондон для прохождения медосмотра в связи с ограничениями во время пандемии коронавируса. Мы писали, что лучший форвард Германии променял сильнейшую команду мира на российские миллионы.

Вернер рад бы вылететь в Англию в лагерь "Челси", где его ждут, но мешает карантин, пишет издание The Athletic. Лондонский клуб даже готов был отправить в Германию своих врачей, но ведь по прибытию в Лейпциг им придется пройти изоляцию длительностью 14 дней.

Пока что стороны решили остановиться и дождаться окончания чемпионата Германии. Таким образом, медосмотр отложен на конец июня. Ожидается, что "Челси" заплатит за форварда около 60 миллионов евро.

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За четыре тура до окончания чемпионата Германии "Лейпциг" занимает третье место, опережая на три очка "Боруссию" из Менхенгладбаха и на четыре отставая от "Боруссии" из Дортмунда. Тимо идет вторым в споре бомбардиров Бундеслиги с 25 голами после Роберта Левандовского (30).

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Ранее от Клоппа потребовали забрать в "Ливерпуль" Вернера.

Смотрите, как Тимо забивал в Лиге чемпионов в ворота "Тоттенхэма"

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переход футбол Челси Лондон коронавирус трансфер Тимо Вернер

Источник: xsport.ua

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