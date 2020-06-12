Трудности эпохи коронавируса: переход забивного форварда в "Челси" откладывается

Тимо Вернер из "Лейпцига" не может пройти медицинский осмотр в лондонском клубе

Необычные проблемы возникли у нападающего немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера, который собирается перейти в английский "Челси". 24-летний футболист не может попасть в Лондон для прохождения медосмотра в связи с ограничениями во время пандемии коронавируса. Мы писали, что лучший форвард Германии променял сильнейшую команду мира на российские миллионы.

Вернер рад бы вылететь в Англию в лагерь "Челси", где его ждут, но мешает карантин, пишет издание The Athletic. Лондонский клуб даже готов был отправить в Германию своих врачей, но ведь по прибытию в Лейпциг им придется пройти изоляцию длительностью 14 дней.

Пока что стороны решили остановиться и дождаться окончания чемпионата Германии. Таким образом, медосмотр отложен на конец июня. Ожидается, что "Челси" заплатит за форварда около 60 миллионов евро.

Реклама

За четыре тура до окончания чемпионата Германии "Лейпциг" занимает третье место, опережая на три очка "Боруссию" из Менхенгладбаха и на четыре отставая от "Боруссии" из Дортмунда. Тимо идет вторым в споре бомбардиров Бундеслиги с 25 голами после Роберта Левандовского (30).

Ранее от Клоппа потребовали забрать в "Ливерпуль" Вернера.

Смотрите, как Тимо забивал в Лиге чемпионов в ворота "Тоттенхэма"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама