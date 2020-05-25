От Клоппа потребовали забрать в "Ливерпуль" Вернера, чтобы тот перестал уничтожать "Майнц"

Немецкий клуб "Майнц" с юмором отреагировал на свое позорное поражение от "Лейпцига"

Футбольный клуб "Майнц" с иронией воспринял домашний разгром от "Лейпцига" во втором "карантинном" туре чемпионата Германии со счетом 0:5. "Ноль-пятые", как называют "Майнц" в Германии, в шутку потребовали от своего бывшего главного тренера Юргена Клоппа, ныне возглавляющего "Ливерпуль", поскорее забрать к себе в Англию форварда "Лейпцига" Тимо Вернера, который в этом матче забил в ворота "Майнца" три мяча.

"Клоппо, ну ты можешь уже, наконец, забрать Вернера?" – говорится на странице "Майнца" в Twitter

Отметим, что в ноябрьском поединке "Лейпциг" разгромил "Майнц" еще крупнее – 8:0. И в том матче Тимо Вернер также отличился хет-триком. Всего на счету 24-летнего форварда "быков" в нынешней Бундеслиге – 24 гола в 27 матчах.

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Напомним, что контракт Тимо Вернера с "Лейпцигом" действует до лета 2023 года. Однако уже по окончании нынешнего сезона Вернер может перейти к Клоппу в "Ливерпуль", где форварду предлагают 5-летний контракт с суммарной зарплатой в 50 миллионов евро.

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