Трудности перевода: болельщик "Бенфики" перепутал города в Германии и проехал лишние 600 км

Фанат 17 часов добирался до пункта назначения, но в итоге приехал не в тот город

Фото: Twitter

Болельщик "Бенфики" Альваро Оливейра поехал на автомобиле на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом", но что-то пошло не так. Мужчина приехал во Франкфурт-на-Одере вместо Франкфурта-на-Майне. Самое обидное, что за 17-часовую поездку Альваро проехал мимо нужного города, сообщает One Football.

Отмечается, что расстояние между городами 600 км – это около шести часов езды. Издание не сообщает, смог ли Альваро в итоге посетить матч своей команды.

Напомним, "Айнтрахт" по сумме двух матчей обыграл "Бенфику" и стал единственным клубом, кто прошел дальше после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги Европы текущего сезона. Дома немцы одержали победу 2:0, а на выезде уступили 2:4.

Ранее мы писали, что четыре английских клуба вышли в полуфиналы еврокубков впервые за 35 лет. В текущем сезоне борьбу за евротрофеи продолжают "Тоттенхэм", "Ливерпуль" (Лига чемпионов), "Арсенал" и "Челси" (Лига Европы).

Финальный поединок состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе. Арена была открыта в 2015 году и вмещает 69 870 зрителей. Номинальным хозяином финального матча станет победитель полуфинальной пары "Айнтрахт" – "Челси".

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