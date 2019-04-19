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Впервые за 35 лет: английские клубы доминируют в еврокубках

Сегодня, 10:17

Четыре команды представляют Англию в полуфиналах двух еврокубковых турниров

Фото: AFP

Сразу четыре английских клуба вышли в полуфиналы еврокубков в текущем сезоне. Вслед за "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", которые продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов, в четверку сильнейших в Лиге Европы вышли "Арсенал" и "Челси".

"Челси" заставил понервничать своих болельщиков после феноменального первого тайма со "Славией", когда лондонцы четырежды отличились и один раз пропустили. Но после перерыва гости сумели быстро два гола отквитать и до последнего сохраняли шансы на полуфинал. Обзор матча "Челси" – "Славия" – 4:3.

"Арсенал" во второй раз обыграл "Наполи" (1:0) и сыграет в полуфинале Лиги Европы с "Валенсией". Канониры не позволили итальянцам ни разу забить в двух матчах.

Как сообщает Opta Sport, такого результата английские клубы не достигали с сезона-1983/84. Тогда "Ливерпуль" вышел в полуфинал Кубка чемпионов, "Манчестер Юнайтед" – Кубка обладателей кубков, а "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест" – Кубка УЕФА. В итоге в том сезоне англичанам удалось выиграть два трофея: победы в своих турнирах одержали "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Напомним, в полуфиналах Лиги чемпионов сыграют "Барселона" – "Ливерпуль" и "Аякс" – "Тоттенхэм", а в Лиге Европы за путевки в финал поборются "Челси" с "Айнтрахтом" и "Арсенал" с "Валенсией".

Напомним, "Манчестер Сити" в скандальном матче обыграл "Тоттенхэм", но по сумме двух матчей не прошел дальше. Арбитр встречи после использования системы VAR не заметил игру рукой Фернандо Льоренте во время третьего забитого мяча, а затем с помощью все того же VAR отменил гол "Сити".

А "Ливерпуль" и в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов не оставил никаких шансов "Порту", разгромив португальских "драконов" на их поле со счетом 4:1. Победа мерсисайдцев по сумме двух встреч оказалась более чем убедительной – 6:1.

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Тег Лига чемпионов, Лига Европы, Ливерпуль, Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Челси Лондон

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Источник:

Championat.ru

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